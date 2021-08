Niedersachsen: Krisenstab informiert heute über Corona-Lage Stand: 17.08.2021 06:45 Uhr Die Inzidenzen steigen weiter, das Impftempo stockt: Heute ab 13 Uhr äußert sich Niedersachsens Corona-Krisenstab zur aktuellen Pandemie-Situation im Land. NDR.de überträgt wie gewohnt live.

Neben der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen sowie dem Impfskandal im Impfzentrum Friesland in Schortens könnte dann auch der angekündigte Systemwechsel samt Abkehr vom bisherigen Stufenplan Thema sein. Die Landesregierung hatte dies nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern angekündigt. Demnach soll der Inzidenzwert künftig in Relation gesetzt werden zu anderen Kriterien - etwa zur Zahl von Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Dafür soll eine neue Corona-Verordnung geschrieben werden. Diese soll laut Staatskanzlei bis zum 25. August vorliegen.

Informieren werden voraussichtlich der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder.

