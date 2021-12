Stand: 25.12.2021 09:36 Uhr Niedersachsen: Keine aktuellen Corona-Zahlen an Weihnachten

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 127,2 und lediglich einer Corona-Neuinfektion scheint Niedersachsen am ersten Weihnachtstag gut dazustehen. Doch die Zahlen trügen. An beiden Weihnachtstagen wird die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich zu niedrig angegeben, weil kaum Neuinfektionen gemeldet werden und in die Berechnung einfließen. Denn die Gesundheitsämter übermitteln ihre Daten erst am zweiten Weihnachtstag gebündelt an das Robert Koch-Institut (RKI). Das RKI veröffentlicht sie nach Weihnachten, also am Montag, in seiner aktuellen Statistik. Dann wird auch die Sieben-Tage-Inzidenz - zumindest rechnerisch - wieder korrekt angegeben. Allerdings sind auch diese Zahlen zu Beginn der Woche noch immer mit Vorsicht zu betrachten: Das Landesgesundheitsamt weist darauf hin, dass an Wochenenden und Feiertagen in der Regel weniger Menschen einen Arzt aufsuchen, um sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen und Labore weniger Proben untersuchen. Dadurch seien die Meldezahlen erfahrungsgemäß niedriger als an anderen Wochentagen.

