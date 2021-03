Niedersachsen: Jetzt wird auch an Schulen geimpft Stand: 10.03.2021 20:31 Uhr Die Impfkampagne geht in die nächste Phase. Das Land hat damit begonnen, Mitarbeitende von Schulen und Kitas gegen das Coronavirus zu immunisieren.

In der Landeshauptstadt Hannover war am Mittwoch erstmals ein Impfteam in einer Schule im Einsatz, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In der Mira-Lobe-Förder- und Oberschule im Stadtteil Mittelfeld haben zunächst Lehrerinnen und Lehrer, Schulsekretärinnen sowie Hausmeister einen Schutz vor Covid-19 erhalten. Am Freitag seien 60 weitere Schulbeschäftigte an der Reihe, heißt es vom Träger Diakovere. Für Heilerziehungspfleger Roland Wachau und seine Kollegen bedeutet die Impfung einen unbeschwerteren Umgang mit den Förderschülern. "Man ist sonst sehr skeptisch und auch distanzierter, weil man vorsichtiger sein muss", so Wachau zum NDR.

Impfzentren organisieren Termine selbst

Insgesamt gibt es in Niedersachsen allein rund 2.800 allgemeinbildende Schulen, an denen das Personal schnellstmöglich geimpft werden soll. Zunächst stehen laut Erlass des Landes Mitarbeitende von Kindertagesstätten, Grundschulen und Förderschulen auf der Liste. Denn gerade dort ist es oft nicht möglich, Hygieneregeln wie Abstände einzuhalten. Die Reihenfolge vor Ort legen die Impfzentren im jeweiligen Landkreis beziehungsweise der Stadt fest.

