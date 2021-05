Niedersachsen: Impfbereitschaft bei Geflüchteten gering Stand: 29.05.2021 12:03 Uhr In den sechs Erstaufnahmeeinrichtungen in Niedersachsen sind die Vorbehalte gegen die Corona-Impfung groß. Laut Landesregierung lässt sich etwa nur jeder fünfte Impfberechtigte immunisieren.

Dabei gehören die geflüchteten Menschen laut Corona-Verordnung des Landes zur zweiten Priorisierungsgruppe. Viele begründeten ihre Ablehnung unter anderem mit mangelndem Vertrauen in den Impfstoff. Zudem gaben einige an, keine schweren Corona-Fälle im persönlichen Umfeld erlebt zu haben, wie Hannah Hintze, Sprecherin der Landesaufnahmebehörde, sagte. Bei den meisten Einrichtungen liege die Impfbereitschaft bei 20 Prozent. Oldenburg sei mit 40 Prozent eine Ausnahme, so Hintze. "Deshalb werden wir jetzt massiv mit einer Werbekampagne in die Häuser gehen."

Oerbke integriert Corona-Impfung in Erstuntersuchung

Ziel ist es, die neuen Bewohnerinnen und Bewohner in Bramsche (Landkreis Osnabrück), Braunschweig, Bad Fallingbostel-Oerbke (Landkreis Heidekreis), Friedland (Landkreis Göttingen), Oldenburg und Osnabrück über Sozialarbeiter, Dolmetscher und ältere Bewohner zu sensibilisieren. Auch werde Informationsmaterial in unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung gestellt, so Hintze. Im Ankunftszentrum in Bad Fallingbostel-Oerbke haben die Verantwortlichen damit begonnen, die Corona-Impfung in die Erstuntersuchung einzubinden. "Wir hoffen auf die guten Erfahrungen mit der Dreifachimpfung gegen Masern, Röteln und Mumps, die in der Vergangenheit zu 95 Prozent im Rahmen der Erstuntersuchung angenommen wurde", sagt Hintze.

2.100 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen

Derzeit leben den Angaben zufolge an allen sechs Standorten rund 2.100 Personen. Dazu zählten überwiegend geflüchtete Menschen. In Friedland seien auch etwa 150 Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer und Personen aus humanitären Aufnahmeprogrammen untergebracht.

