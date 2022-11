IG Metall ruft erneut Tausende Beschäftigte zu Warnstreiks auf Stand: 16.11.2022 10:50 Uhr Nach Aktionen am Dienstag hat die IG Metall für Mittwoch erneut Tausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie zu Warnstreiks aufgerufen. Schwerpunkte sind Hannover, Osnabrück, Papenburg und die Küste.

Gestreikt wird im Norden und Westen Niedersachsens unter anderem in Cuxhaven, Emden, Nordenham und Rastede. In Hannover gibt es eine Kundgebung auf dem Opernplatz, in Osnabrück sind zwei Demozüge geplant. Auch in Stadthagen im Landkreis Schaumburg sind Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen.

Warnstreiks in Salzgitter, Northeim und Aerzen

Bereits am Dienstag machten Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie in Salzgitter mit Warnstreiks ihre Forderung nach acht Prozent mehr Geld deutlich. Rund 3.000 Menschen haben sich laut IG Metall in der Industriestadt versammelt, um gegen das aus ihrer Sicht bislang unzureichende Angebot der Arbeitgeber zu demonstrieren. In Aerzen bei Hameln und in Northeim gab es ebenfalls Kundgebungen, dort kamen der Gewerkschaft zufolge 1.500 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen.

Thorsten Gröger deutet Verschärfung der Streik-Aktionen an

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektro-Industrie sind festgefahren. In der vergangenen Woche waren die Gespräche ergebnislos vertagt worden. Der Bezirkschef der Gewerkschaft in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, deutete eine Verschärfung der Ausstände an: "Wir können noch eine deutliche Schippe drauflegen. Und das wird wohl nach der vierten Verhandlung notwendig sein." Auch eine Urabstimmung über großflächige Streiks sei nun "keine leere Drohgebärde" mehr, sagte Gröger.

Arbeitgeber will Prämie zum Inflationsausgleich zahlen

Die IG Metall fordert dauerhaft wirksame Lohnsteigerungen, der Arbeitgeberverband will dagegen eine Prämie zum Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Eine mögliche Erhöhung der Tabellenentgelte wurde noch nicht konkretisiert.

Tarifrunde läuft seit Mitte September

Auch am Donnerstag soll es weitere Aktionen der IG Metall geben, unter anderem in Braunschweig. Ebenfalls am Donnerstag sind in Baden-Württemberg Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft geplant. Hinter den Kulissen laufen auch in anderen Bezirken intensive Vorgespräche - die seit Mitte September laufende Tarifrunde könnte auf eine Entscheidung zusteuern.

