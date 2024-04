Niedersachsen: Hochwasser verursacht Schäden von 161 Millionen Euro Stand: 12.04.2024 20:49 Uhr Das Hochwasser zum Jahreswechsel hat in Niedersachsen Schäden von mehr als 161 Millionen Euro verursacht. Am stärksten hat es die Kommunen und das Land getroffen - mit jeweils etwa 55 Millionen Euro.

Dabei sind beispielsweise Deiche und Hochwasserschutzanlagen beschädigt worden. Das geht aus einer Zwischenbilanz des niedersächsischen Finanzministeriums am Freitag hervor. Damit hat das Land erstmals eine offizielle Schadensbilanz gezogen. Die Landwirtschaft beklagt demnach ebenfalls Schäden von 20 Millionen Euro - an privaten Gebäuden sind es 12 Millionen Euro. Die Summen seien jedoch grobe Schätzungen, heißt es vom Finanzministerium. Es könnten noch Schäden nachgemeldet werden - auch die Versicherungen hätten noch nicht mitgeteilt, was sie gezahlt haben oder noch zahlen werden. Die Höhe mache aber die ganze zerstörerische Kraft des Hochwassers des vergangenen Jahreswechsels deutlich, erklärte Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

111 Millionen Euro aus Nachtragshaushalt für 2024

Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass aus dem Nachtragshaushalt für das aktuelle Jahr 111 Millionen Euro aus Landesmitteln zur Verfügung gestellt werden. Diese Gelder sollen für Schäden durch das Hochwasser und für den Hochwasserschutz genutzt werden. Bisher konnten noch keine Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt werden. Geschädigte haben lediglich bei der Landesbank überprüfen können, ob sie überhaupt einen Antrag stellen dürfen.

Tatsächlicher Bedarf soll niedriger sein

Das Finanzministerium rechnet damit, dass die geschätzten Schäden am Ende niedriger liegen werden und das bereitgestellte Geld durch den Nachtragshaushalt 2024 reichen wird. Sollte das nicht der Fall sein, wird das laut Finanzministerium im Haushalt für 2025 berücksichtigt. Bei dem beschlossenen Nachtragshaushalt handelt es sich nicht um die bereits vom Land bewilligten Soforthilfen. Diese Unterstützung konnte beim Land bis zum 22. März beantragt werden und galt für Menschen, die durch das Hochwasser in besondere Not geraten waren und Ersatz in ihrem Hausrat brauchten - zum Beispiel für eine kaputte Waschmaschine.

