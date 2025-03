Niedersachsen: Gerichte arbeiten Asylklagen schneller ab Stand: 05.03.2025 08:45 Uhr Verwaltungsgerichte in Niedersachsen erledigen nach Daten des Justizministeriums Asylklagen schneller als in den Vorjahren. Gleichzeitig nahm die Zahl neu eingegangener Klagen zuletzt stark zu.

Wird ein Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt, können die Antragstellenden die Entscheidung juristisch anfechten. Die Bearbeitung einer solchen Asylklage nahm laut Ministerium im Jahr 2022 durchschnittlich 28,2 Monate in Anspruch. Danach sei die Dauer in 2023 auf 21,8 Monate sowie in 2024 auf 16,5 Monate zurückgegangen. Nach Einschätzung der "Deutschen Richterzeitung" ist der Rückgang auf alte Fälle zurückzuführen, die abgearbeitet wurden und damit aus der Statistik herausgefallen sind. Die Zeitung hatte zuerst berichtet. Seit September 2024 werden die Verfahren in Niedersachsen für bestimmte Herkunftsländer an einzelnen Gerichten gebündelt, um diese laut Ministerium effektiver zu bearbeiten.

Neue Asylklagen nahmen zuletzt stark zu

Den kürzeren Verfahrenslaufzeiten stehen allerdings mehr neu eingegangene Asylklagen gegenüber. In Niedersachsen stiegen diese nach Daten des Justizministeriums von 6.776 in 2023 auf 10.114 in 2024 an. Dieser Zuwachs könnte die Bearbeitungsdauer wieder zum Stocken bringen, sagte Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes. "Viele Länder haben die Gerichte zwar personell verstärkt, aber offensichtlich noch nicht ausreichend, wie die neuesten Zahlen zeigen", so Rebehn. Außerdem sei die Zahl der anhängigen, also noch nicht entschiedenen Gerichtsverfahren bis 2023 gesunken. Dieser Rückgang sei durch die zunehmenden Klageeingänge gestoppt worden, teilte das Justizministerium mit. Demnach waren 2017 noch etwa 21.000 Verfahren anhängig. In 2023 waren es etwa 9.600 und in 2024 wieder 11.700 Verfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration