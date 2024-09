Frauen bei Wohnungsbesichtigung vergewaltigt? Serientäter gesucht Stand: 24.09.2024 12:35 Uhr Ein mutmaßlicher Serientäter soll bei Wohnungsbesichtigungen mehrere Frauen vergewaltigt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll es sich um vier Fälle handeln, einer davon aus Niedersachsen.

Der Verdächtige soll gezielt junge Frauen mit chinesischer Staatsbürgerschaft über Online-Plattformen wie "Xiaohongshu" oder "WeChat" kontaktiert haben. Dabei soll er den Frauen sein Interesse an Wohnungen mitgeteilt haben, die dort angeboten wurden - laut Frankfurter Polizei und Staatsanwaltschaft zur Miete, zum Kauf oder als Übernachtungsmöglichkeit, dem sogenannten Couchsurfing. Der Unbekannte habe sich dabei als Frau ausgegeben, um ein persönliches Treffen in der Wohnung zu vereinbaren. Dort sei es dann zu den sexuellen Übergriffen gekommen.

Polizei warnt vor Serientäter

Seit Januar dieses Jahres soll es neben dem Fall in Niedersachsen noch einen in Baden-Württemberg sowie zwei weitere Fälle in Frankfurt am Main gegeben haben. Die Polizei Frankfurt am Main warnt daher nun in einem Aufruf vor einem mutmaßlichen Serientäter, der vermutlich chinesisch stämmig ist. Auf Nachfrage des NDR Niedersachsen konnte die Frankfurter Staatsanwaltschaft zunächst keine genaueren Angaben zu den Vorfällen machen.

Beratungsstellen bei sexualisierter Gewalt

Sie sind selbst Opfer von sexualisierter Gewalt oder haben den Verdacht, dass jemand in ihrem Umfeld sexuelle Gewalt angetan wird? Bei den folgenden Beratungsstellen finden Sie Hilfe:

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch

bundesweit, kostenfrei und anonym

Tel.: (0800) 22 55 530

Online-Beratung des Hilfe-Telefons:

www.hilfe-telefon-missbrauch.online

Trau Dich: Hilfe bei sexuellen Übergriffen finden

www.trau-dich.de/deine-hilfe

Nummer gegen Kummer

Informationen über die kostenlose Hotline für Kinder und Jugendliche:

Tel.: 116 111 (anonym, bundesweit und kostenfrei)

www.nummergegenkummer.de

