Niedersachsen: Exil-Ukrainer demonstrieren gegen Krieg Stand: 24.02.2022 22:05 Uhr Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat Entsetzen bei Ukrainern in Niedersachsen ausgelöst. In vielen niedersächsischen Städten kamen Demonstranten am Donnerstag zu Mahnwachen zusammen.

In Hannover haben am Donnerstagabend rund 300 Exil-Ukrainer gegen den Angriff auf ihr Heimatland demonstriert. Mit Sprechchören forderten sie einen sofortigen Abzug der russischen Truppen. Auch in anderen niedersächsischen Städten wie Wilhelmshaven, Osnabrück und Uelzen hielten Menschen Mahnwachen ab. Für Freitag sind landesweit weitere Veranstaltungen geplant. Der Stadtkichenverband Hannover lädt ab 17 Uhr zu einem interreligiösen Friedensgebet in die Markthalle ein. Unter anderem haben sich dazu Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) angekündigt.

VIDEO: Ukraine: Spontane Aktionen und Friedensdemos aus Solidarität (4 Min)

Ukrainer bitten um Unterstützung für Geflüchtete

Zu der Demonstration in Hannover hatte der Ukrainische Verein in Niedersachsen aufgerufen. "Viele Familien sind betroffen. Es ist viel Angst in der Ukraine", sagte dessen Vorsitzende Okzana Janzen. Viele Menschen versuchten, sich und ihre Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Der ukrainische Pfarrer Roman Maksymtsiv, der ein Gebet gesprochen hatte, sagte am Rande der Veranstaltung: "Wir sollten nicht nur gemeinsam für den Frieden beten. Ich wünsche mir, dass wir alle auch an der Seite der Flüchtlinge stehen, wenn sie kommen werden." Wichtig sei, "dass wir tatkräftig helfen und sie medizinisch und seelsorgerisch versorgen", so Maksymtsiv.

Bischof Adomeit: "Unerträgliche Vorstellung"

Die evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen haben ihre Gemeinden dazu aufgerufen, am Freitag um 18 Uhr Gottesdienste abzuhalten und zuvor die Glocken läuten zu lassen als weithin vernehmbares Signal gegen Krieg und für den Frieden, wie die Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen am Donnerstag mitteilte. Zur Konföderation gehören die vier evangelisch-lutherischen Landeskirchen Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe sowie die evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer. "Viele Menschen werden ihr Leben verlieren - durch Krieg in Europa", sagte der Ratsvorsitzende der Konföderation, Oldenburgs Bischof Thomas Adomeit. "Das ist eine unerträgliche Vorstellung." All jenen, die angesichts der schrecklichen Nachrichten Trost suchten, könnten die Andachten und Friedensgebete ein Ort der Begegnung sein - verbunden mit der Hoffnung, "in aller Sprachlosigkeiten Worte zu finden", so Adomeit.

"Pax optima rerum - der Frieden ist das beste aller Dinge"

Angesichts der Krise in der Ukraine hatten am Mittwoch die Stadtoberhäupter von Osnabrück und Münster ein gemeinsames Friedenszeichen gesetzt. Katharina Pötter und Markus Lewe (beide CDU) erinnerten im Rathaus in Münster mit einem Friedenslicht an den Westfälischen Friedensschluss von 1648, der in beiden Städten ausgehandelt wurde. Dieser beendete den Dreißigjährigen Krieg. Die beiden Politiker betonten dabei den Leitspruch von damals: "Pax optima rerum - der Frieden ist das beste aller Dinge".

Friedensforscher warnt vor Aufrüstungsspirale

Dan Smith, der Chef des internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, warnte angesichts der Krise vor einer Aufrüstungsspirale. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Verteidigungsbereitschaft hängt nicht nur an einer unbegrenzten Aufrüstung. Die Nato gibt schon heute sehr, sehr viel mehr Geld für Waffen und Ausrüstung aus als Russland." Diplomatie sei immer noch die beste Verteidigung, so Smith. Sanktionen dienten einer längerfristigen Bestrafung und könnten in der Regel nicht etwas stoppen, was bereits im Gange ist. "Langfristig können sie natürlich eine Wirkung entfalten. Sie können aber nicht den steinigen Weg der Diplomatie ersetzen."

