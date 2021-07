Niedersachsen: Erste Impfzentren impfen ohne Termin Stand: 05.07.2021 08:05 Uhr Die Zeit der Warteliste für einen Impftermin in Niedersachsen hat ein Ende: Viele Landkreise haben nun ausreichend Corona-Impfstoff - und versuchen möglichst viele Menschen zum Impfen zu motivieren.

Im Impfzentrum Uelzen bekommen Impfwillige von heute an auch ohne Termin eine Spritze gegen Corona. Erwachsene können montags bis freitags zwischen 13 und 15.30 Uhr in die Stadthalle Uelzen gehen und müssen lediglich ihren Personalausweis mitbringen. Sofern genug Impfstoff vorhanden ist, bekommen sie eine Impfung. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits in Braunschweig.

Angebot für jeden Impfwilligen im Juli?

In Lüneburg impfen Stadt und Landkreis noch heute und morgen Menschen aus dem Kreisgebiet ohne Termin in den Räumen einer Kirchengemeinde. Auch die Verantwortlichen im Landkreis Verden gehen davon aus, dass sie ab Mitte Juli kurzfristige Impftermine vergeben können. Das Land Niedersachsen begrüßt solche Aktionen ausdrücklich. Noch in diesem Monat soll jeder Impfwillige zwischen Harz und Küste ein Angebot erhalten. Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium liegt dieses Ziel in greifbarer Nähe.

Neue Stiko-Empfehlung führt zu Mangel

Im Impfzentrum Göttingen gibt es dagegen einen Mangel an mRNA-Impfstoffen wegen der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Der Impfstoff von Biontech und Moderna reicht nach Angaben einer Stadtsprecherin bei Weitem nicht für alle Zweitimpfungen aus. Ob deshalb geplante Termine verschoben werden müssten, sei noch unklar. Der Landkreis Goslar setzt unterdessen weiter auf AstraZeneca bis genügend Dosen des mRNA-Impfstoffs zur Verfügung stehen.

