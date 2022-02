Niedersachsen: Erneut mehr Kleine Waffenscheine registriert Stand: 15.02.2022 11:30 Uhr In Niedersachsen ist die Zahl der Kleinen Waffenscheine 2021 erneut gestiegen. Die Scheine berechtigen dazu, Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit bei sich zu tragen.

Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums wurden bis Ende des vergangenen Jahres 75.633 Kleine Waffenscheine erfasst - rund 4.300 mehr als im Vorjahr, ein Plus von sechs Prozent. Da für den Erwerb und Besitz von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen keine Erlaubnis nötig ist, geht das Innenministerium davon aus, dass weitaus mehr dieser Waffen in Umlauf sind, als Kleine Waffenscheine registriert wurden.

GdP weist auf Problem mit Schreckschusswaffen hin

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass auch Schreckschusswaffen nicht unproblematisch seien. Das liege zum einen daran, dass sie scharfen Waffen täuschend ähnlich sehen und zum anderen, dass sie aus nächster Nähe zu Verletzungen führen könnten.

2.000 Waffenbesitzkarten mehr als im Vorjahr

Neben der Zahl der Kleinen Waffenscheine stieg im vergangenen Jahr auch die Zahl der sogenannten Waffenbesitzkarten in Niedersachsen um knapp 2.000 auf insgesamt 250.599 an, ein Plus von 0,8 Prozent. Waffenbesitzkarten berechtigen etwa Sportschützen oder Jäger dazu, scharfe Waffen zu kaufen und zu besitzen.

Weniger Große Waffenscheine als 2020

Die Zahl der sogenannten Großen Waffenscheine sank dagegen - von 728 im Jahr 2020 auf 699 im vergangenen Jahr. Vergeben werden sie nur in sehr wenigen Fällen - etwa an Unternehmen, deren Mitarbeiter Geldtransporte bewachen.

Hintergrund Was unterscheidet Waffenschein und -besitzkarte? Das Waffengesetz regelt den Erwerb, Besitz und das Mitführen von Waffen und Munition. Unterschieden wird zwischen der Waffenbesitzkarte, dem Waffenschein und Kleinem Waffenschein. mehr

