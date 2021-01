Niedersachsen: Eins von vier Kindern ist in Notbetreuung Stand: 27.01.2021 14:49 Uhr Kindertagesstätten und Krippen sollen geschlossen bleiben. Eltern sind aufgerufen, ihren Nachwuchs zu Hause zu betreuen. Das können nicht alle leisten. Jedes dritte Kind landet in der Notbetreuung.

Die Zahl gehen aus einer Umfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland in den 16 Bundesländern hervor. Demnach sei zu beobachten, dass die Inanspruchnahme in einigen Ländern steige. Die Befragung zeige vor allem, dass es keine einheitlichen Regelungen gebe. Zudem konnten nicht alle Länder Zahlen liefern. Laut Niedersächsischem Kultusministerium liege die Quote hierzulande in der Notbetreuung bei rund 25 Prozent.

Hamburg: Jedes zweite Kind in Notbetreuung

In Mecklenburg-Vorpommern seien der RND-Umfrage zufolge 43 Prozent der nicht schulpflichtigen Kinder in der Notbetreuung. Hier gilt: Mindestens ein Elternteil muss in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sein, damit das Kind in der sogenannten Schutzphase angemeldet werden kann. In Schleswig-Holstein liegt die Quote mit knapp 20 Prozent (Stand zweite Januar-Woche) deutlich darunter. Zudem werden hier alle Kinder zwischen 0 und 14 Jahren gezählt. In Hamburg ist jedes zweite Kind betreut. Bremen konnte keine Prozent-Zahlen nennen, heißt es. Was die Prozente in absoluten Zahlen bedeuten, ist nicht bekannt.

