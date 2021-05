Niedersachsen: Der Sommer kommt zur Stippvisite Stand: 07.05.2021 18:28 Uhr Ein Wonnemonat war dieser Mai in Niedersachsen bislang nicht. Die Woche begann mit Sturm, es folgte Schnee im Harz. Aber pünktlich zum Wochenende gibt's einen Lichtblick: Am Sonntag wird's sommerlich.

Schon der Sonnabend begrüßt die Menschen in weiten Teilen des Landes mit einem weitgehend blauen Himmel. Doch so ganz ohne Regen geht es noch nicht: Von Westen her ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im weiteren Tagesverlauf immer mehr Wolken auf, die am späten Nachmittag westlich der Weser Regen bringen. Es wird aber schon deutlich milder: Die Temperaturen steigen auf 14 bis 16 Grad.

Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad am Sonntag

In der Nacht zu Sonntag wird es noch mal ungemütlich und es regnet vielerorts, so der DWD. Doch zum Morgen hin ziehen die Wolken nordostwärts ab und der Tag beginnt vielerorts freundlich und mit viel Sonne. Nur im Nordwesten wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bewölkt und es gibt einige Schauer, örtlich auch Gewitter. Dazu wird es warm: Die Höchstwerte erreichen am Sonntag 21 Grad auf der Insel Norderney und 28 Grad im Raum Wolfsburg.

Montag verbreitet wieder Regen - teilweise auch Gewitter

Das war es dann vorerst aber auch schon wieder mit Sommer. In der Nacht zu Montag ziehen von Westen her wieder Wolken auf, die gebietsweise für Regen sorgen. Auch am Montag ist laut DWD wieder mit Regen zu rechnen, teils auch mit Gewittern. Nur der Osten Niedersachsens kann sich noch über einen sonnigen Tag freuen. Es bleibt aber überall warm. Die Meteorologen sagen Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad vorher, für die Ostfriesischen Inseln um die 20 Grad.

