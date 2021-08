Niedersachsen: Corona-Krisenstab informiert zur Corona-Lage Stand: 30.08.2021 16:42 Uhr Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz informiert der Corona-Krisenstab des Landes über das Pandemie-Geschehen in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Veranstaltung ab 13 Uhr live im Stream.

Vermutlich werden Kristenstabs-Leiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder die aktuellen Infektionszahlen thematisieren sowie über die Entwicklung bei den neuen Leitindikatoren "Hospitalisierung" und "Intensivbetten" berichten. Ein weiteres Thema könnte die Ausarbeitung der neuen Warnstufen 2 und 3 sein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle wie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

Weil will 2G für Niedersachsen nicht ausschließen

Am Montag hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für das Land eine 2G-Regelungwie in Hamburg ins Spiel gebracht. Damit könnten für Clubs und Restaurants so gut wie alle Corona-Beschränkungen entfallen, wenn sie nur noch Geimpfte und Genese einlassen. Er könnte den Schritt nicht ausschließen, sagte Weil. Dieser sei allerdings abhängig von der Infektionslage. Gegebenenfalls könne die Regelung aber für sehr viele Bereiche übernommen werden.

