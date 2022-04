Niedersachsen: Corona-Infizierte müssen sich weiter isolieren Stand: 12.04.2022 13:53 Uhr Bei der Pressekonferenz zur Corona-Lage informierte der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung über Impffortschritt, Absonderungspflicht bei einer Infektion und die Aussicht auf den Herbst.

Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) betonte zunächst, dass sich Niedersachsen weiterhin in einer Phase der Pandemie mit einem hochinfektiösen und gefährlichen Virus befinde. Die Inzidenzen seien mit über 1.000 Fällen in den meisten Landkreisen sehr hoch - eine Überlastung der Krankenhäuser gebe es aber nicht, der Höhepunkt der Omikron-Welle sei erreicht, so Behrens. Daher werde Niedersachsen keinen Gebrauch der Hotspot-Regelung machen.

Absonderungspflicht in Niedersachsen bleibt bestehen

Dennoch sei es zum Schutz vor allem der älteren Menschen Pflicht, sich bei einem positiven Corona-Test abzusondern. Die entsprechende Regelung mit einer zehntägigen Isolationspflicht werde zunächst bis Ende April verlängert. Nach frühestens sieben Tagen besteht die Möglichkeit, sich freizutesten. Behrens betonte, dass dieses Instrument in Niedersachsen bislang sehr gut funktioniert habe. Wie es nach dem 30. April weitergeht, soll auf Grundlage der Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts und des Expertenrats der Bundesregierung bei der kommenden Gesundheitsministerkonferenz am 25. April besprochen werden.

