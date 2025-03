Zahlreiche Militärfahrzeuge in Niedersachsen unterwegs Stand: 24.03.2025 12:15 Uhr Auf Niedersachsens Autobahnen und Bundesstraßen sind seit Montag erneut Fahrzeuge der Bundeswehr unterwegs. Der Anlass: eine bis Dienstag andauernde Übung im Norden Sachsen-Anhalts.

An der Übung nehmen nach Angaben der Bundeswehr neben deutschen auch belgische und niederländische Soldatinnen und Soldaten der Panzergrenadierbrigade 37 teil. Los geht es für den Konvoi in Neustadt am Rübenberge und Nienburg in Niedersachsen. Zielort ist das nördliche Sachsen-Anhalt im Raum Altmark, Stendal und Klietz.

Bundeswehr: Großen Abstand zu Fahrzeugen einhalten

Informationen zur genauen Fahrtstrecke und zu möglichen Zwischenhalten könnten "aus Gründen der militärischen Sicherheit" im Vorfeld nicht gegeben werden, teilt die Bundeswehr in einem Schreiben mit. Verkehrsteilnehmer werden daher grundsätzlich zwischen Start- und Zielpunkt um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Zu den Fahrzeuggruppen solle ein möglichst großer Abstand eingehalten werden. Zudem sollte nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der "relativ langsamen" Marschkolonnen gefahren werden, heißt es weiter.

Region Hannover: Manöver mit bis zu 750 Soldaten

Zuletzt waren bereits am vergangenen Freitag im Rahmen einer Übung auf der A2 und A7 in Niedersachsen rund 320 Bundeswehrfahrzeuge unterwegs. In den kommenden Wochen hält die Bundeswehr ein Manöver auf den Truppenübungsplätzen in Niedersachsen ab: In den Kreisen Celle und Nienburg, im Heidekreis und im Bereich Neustadt in der Region Hannover wird die Truppe unterwegs sein. Beteiligt sind bis zu 750 Soldatinnen und Soldaten.

