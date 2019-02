Stand: 15.02.2019 19:35 Uhr

Niedersachsen: Bauhaus-Jubiläum offiziell eröffnet

Auch in Niedersachsen hat die Bauhaus-Architektur ihre Spuren hinterlassen - unter anderem mit dem Fagus-Werk in Alfeld (Landkreis Hildesheim). Dort ist am Freitag mit einem Festakt das Bauhaus-Jubiläum für Niedersachsen offiziell eröffnet worden. Das Fagus-Werk ist das Erstlingswerk des Bauhaus-Gründers Walter Gropius und gilt als Schlüsselbau der Moderne. Anlässlich des 100. Geburtstages des Bauhaus wird dort seit Freitag eine Sonderausstellung zu seiner Gründungsgeschichte gezeigt. Die Ausstellung "Mut - Die Provinz und das Bauhaus" soll den Blick öffnen für die Ausstrahlung des Bauhaus-Gedankens über Weimar, Dessau und Berlin hinaus. Vorgestellt werden Personen und Organisationen, die Bauhaus-Elemente nachhaltig in Südniedersachsen verankert haben. Die Schau läuft bis zum 3. November.

Der Norden hat viel Bauhaus zu bieten

Das vom Bauhaus-Gründer Walter Gropius entworfene Fagus-Werk in Alfeld von 1911 gilt als einer der Ur-Bauten der Moderne. Die lichtdurchflutete Schuhleistenfabrik, das Erstlingswerk des jungen Architekten Gropius, ist inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. Neben der bis zum 3. November im Fagus-Werk geöffneten Sonderausstellung kann man im Norden anlässlich des Jubiläumsjahres an vielen weiteren Orten den Spuren des Bauhaus folgen. Eine Übersicht:

Celle: Die Siedlungen und Bauwerke von Otto Haesler prägen das Stadtbild von Celle, zum Beispiel seine von 1926 bis 1928 gestaltete Volksschule, die Siedlung Blumläger Feld (1930/31) und die Altstädter Schule (1927/28) mit ihrer Glasfront. Das Haesler gewidmete Museum in Celle ist derzeit wegen Umbauten geschlossen und soll voraussichtlich im Mai wiedereröffnet werden.

Oldenburg: "Zwischen Utopie und Anpassung" ist der Titel einer Ausstellung im Landesmuseum Oldenburg, die am 27. April startet. Im Mittelpunkt stehen die vier Bauhaus-Schüler Hin Bredendieck, Hermann Gautel, Hans Martin Fricke und Karl Schwoon aus Oldenburg und Ostfriesland. Gezeigt werden zudem Werke von Bauhaus-Meistern wie Wassily Kandinsky und Oskar Schlemmer.

Hannover: In der Landeshauptstadt ist bis zum 23. Juni die Ausstellung "Auf dem Weg zum Bauhaus - Das Erwachen der Moderne in Niedersachsen" im niedersächsischen Landesdenkmalamt zu sehen. Die Schau soll anschließend auch in Alfeld, Celle und Braunschweig gezeigt werden. Zudem widmet sich das Sprengel-Museum Hannover noch bis zum 12. Mai dem Bauhaus-Fotografen Umbo.

Rammelsberg: Vom 23. Juni an zeigt die Ausstellung "Industriebau in der Fotografie der Moderne" Aufnahmen des Bauhaus-Fotografen Albert Renger-Patzsch von den Tagesanlagen des heutigen Weltkulturerbes, die von den Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer erbaut wurden.

Bremen: Aus der Hansestadt stammt der Pionier des Industriedesigns, Wilhelm Wagenfeld. Sein berühmtes Werk, die Tischleuchte von 1924, ist Ausgangspunkt für eine am 23. Mai startende Ausstellung im Wilhelm-Wagenfeld-Haus. Viele seiner Designobjekte wie Teekannen und Salzstreuer werden noch heute produziert.

