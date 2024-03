Niedersachsen: Angebot an Eiern vor Ostern wohl kleiner Stand: 19.03.2024 15:39 Uhr Das Niedersächsische Landvolk erwartet vor Ostern, dass das Angebot an Eiern kleiner ausfällt. Der Hintergrund: Es würden mehr Eier gegessen - auf der anderen Seite gebe es einen Rückgang der Legehennen-Zahl.

Zwar wird es laut Landvolk heimische Eier geben, aber nicht in allen nachgefragten Kategorien. "Es werden Eier da sein, aber nicht in allen gewünschten Gewichtsklassen, aus jeder Herkunft und aus allen Haltungsbedingungen", heißt es in einer Mitteilung des Landvolks. Es könne also zum Beispiel sein, dass nicht jeder Eier aus Niedersachsen bekomme.

Durchschnittlicher Verbrauch an Eiern in Deutschland gestiegen

Der durchschnittliche Verbrauch ist laut Beck in Deutschland von 2022 auf 2023 um sechs Eier auf 236 Eier pro Person gestiegen. Laut statistischem Bundesamt wurden in Deutschland rund 13,1 Milliarden Eier in Betrieben mit mindestens 3.000 Haltungsplätzen für Hennen produziert.

