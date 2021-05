Niedersachsen: 514 Kinder und Jugendliche gelten als vermisst

Stand: 21.05.2021 16:45 Uhr

In Niedersachsen gelten aktuell 514 Kinder und Jugendliche als vermisst. Das hat das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit Blick auf den "Tag der vermissten Kinder" am 25. Mai mitgeteilt.