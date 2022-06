Niedersachsen: 20 freie Plätze - Kinderärzte dringend gesucht Stand: 20.06.2022 08:04 Uhr In Niedersachsen fehlen auf dem Land immer mehr Kinder- und Jugendärzte. Nach vorläufigen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung könnten sich landesweit noch mehr als 20 Mediziner niederlassen.

Offene Kassensitze gibt es demnach unter anderem in den Landkreisen Cloppenburg, Hameln-Pyrmont und Cuxhaven. Die kassenärztliche Vereinigung erwartet, dass sich die Situation zukünftig weiter verschärfen wird. Denn ein Viertel aller Kinder- und Jugendärzte wird in den kommenden zehn Jahren in Rente gehen.

