Niedersachsen: 100.000 Booster-Impfungen an einem Tag Stand: 09.12.2021 15:55 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat die hohe Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen im Land begrüßt.

Alleine am Mittwoch seien in Niedersachsen mehr als 100.000 Menschen geboostert worden, sagte Behrens am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags. Das sei deutlich mehr als das Tages-Impfziel von 68.000 in Niedersachsen. In der Gruppe der Über-60-Jährigen liege der Anteil der geboosterten Personen nach Auskunft der Ministerin inzwischen bei 36 Prozent. Auch bei den Erst- und Zweitimpfungen gebe es wieder mehr Dynamik, sagte Behrens. Sie nannte die 3G-Regelung am Arbeitsplatz einen "Game-Changer" der Impfkampagne.

Omikron: Schutz vor schweren Verläufen bleibt bestehen

Die neue Omikron-Variante werde sich in Deutschland weiter verteilen, so Behrens. Das Ziel sei es, die Ausbreitung durch schnelles Impfen und Boostern zu verzögern. Neuen Erkenntnissen zufolge schützt die Impfung zwar schlechter gegen eine Infektion durch das Omikron-Virus, bewahre aber weiterhin wie bei der Delta-Variante vor schweren Krankheitsverläufen.

