Neuzugang bei "Rote Rosen": Tammo hat das Down-Syndrom Stand: 13.08.2023 16:20 Uhr Neues Gesicht bei "Rote Rosen": Schauspieler Tim Valerian Alberti ist Montag erstmals in der Telenovela zu sehen. Der 21-Jährige spielt Tammo, den Halbbruder von Marvin. Tammo hat das Down-Syndrom.

In der Serie arbeitet Tammo in einer Werkstatt für behinderte Menschen, in der Fahrräder repariert werden. Schauspieler Tim Valerian Alberti ist mit der Chromosomenanomalie Trisomie 21 auf die Welt gekommen, er findet die Rolle des Tammo "auf jeden Fall sehr lustig". "Tammos Behinderung war für ihn nie ein Thema. Das ist im echten Leben oft anders. Und ich finde es krass spannend, wie schnell Tammo - und damit auch ich - die Emotionen wechseln kann. Das war mir vorher gar nicht so bewusst", so beschreibt Alberti in einer Presseerklärung der Produktionsfirma das Rollenprofil seines Film-Charakters. Für "Rote Rosen" drehte Alberti etwa sechs Szenen am Tag.

Mehr als 3.800 "Rote Rosen"-Folgen gesendet

Start der Telenovela "Rote Rosen", die in Lüneburg gedreht wird, war im Jahr 2006. Mittlerweile sind über 3.800 Folgen gesendet worden. Die Serie läuft von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.

Weitere Informationen Bis 2025 im Ersten: Zwei neue Staffeln "Rote Rosen" geplant In den kommenden Jahren sollen 330 neue Folgen produziert werden. Eine weitere ARD-Telenovela wird ebenfalls verlängert. (02.12.2022) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.08.2023 | 07:30 Uhr