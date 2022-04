Neun-Euro-Ticket: Niedersachsen droht mit Veto im Bundesrat Stand: 29.04.2022 12:31 Uhr Niedersachsen fordert den Bund auf, die Kosten für das geplante Neun-Euro-Ticket voll zu übernehmen. Indirekt droht das Land damit, dem Gesetz im Bundesrat nicht zuzustimmen.

Die Finanzierung des Neun-Euro-Tickets sei unzureichend und gehe auf Kosten der Länder, wirft Niedersachsen der Bundesregierung vor. Als "inakzeptabel" bezeichnete eine Sprecherin des niedersächsischen Verkehrsministers Bernd Althusmann (CDU) den zwischen Bundesverkehrsministerium und Bundesfinanzministerium ausgehandelten Kompromiss. Das sagte sie der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Man habe die Kritik in einem Schreiben an den Bundestag und die Bundesregierung deutlich gemacht, so die Sprecherin.

VIDEO: Entlastungspaket: Viele offene Fragen zum 9-Euro-Ticket (1 Min)

Verkehrsministerium: Deckelung der Kosten ist "inakzeptabel"

Ab Juni sollen Fahrgäste bundesweit Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr für neun Euro im Monat nutzen können. Bis September soll es dieses Neun-Euro-Ticket geben. Zur Finanzierung sieht der Bund 2,5 Milliarden Euro vor. Niedersachsen stehen davon nach Angaben der Ministeriums-Sprecherin rund 200 Millionen Euro zu. Der HAZ sagte sie, es sei "inakzeptabel", dass der Bund zunächst zusage, die Kosten voll zu übernehmen und dann den Betrag auf 2,5 Milliarden Euro deckelt. Dies reiche keineswegs zur Finanzierung des Tickets aus. Die Sprecherin fordert daher, dass die Bundesregierung die Kosten für die Organisation und Umsetzung des Tickets voll übernimmt. Niedersachsen hatte zuletzt angekündigt, dass das Neun-Euro-Ticket wohl planmäßig ab Juni eingeführt werde.

Stadtwerke Osnabrück: Effekt des Tickets könnte verpuffen

Bei den Nahverkehrsunternehmen in Niedersachsen laufen unterdessen die Vorbereitungen. Es gibt zurzeit noch einige offene Fragen, etwa wie das Ticket mit einer Jahreskarte oder einem Monatskarten-Abonnement verrechnet wird. Die Nordwestbahn beispielsweise will die Differenz erstatten oder weniger für die Monatskarte abbuchen. Dass durch das Neun-Euro-Ticket mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen und das Auto stehen lassen, erhoffen sich alle Verkehrsbetriebe. Der Sprecher der Stadtwerke Osnabrück, die in der Stadt für den Nahverkehr zuständig sind, befürchtet allerdings, dass der Effekt verpufft. Denn gerade in den Sommermonaten seien viele Menschen eher mit dem Rad unterwegs. Grundsätzlich begrüßen die Verkehrsbetriebe etwa im Nordwesten Niedersachsen das Neun-Euro-Ticket aber. Der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds dagegen bezeichnete das Neun-Euro-Ticket als "blödsinnigen Schwachsinn".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.04.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr