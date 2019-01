Stand: 01.01.2019 19:55 Uhr

Neujahrsansprache: Weil ruft zum Zusammenhalt auf

Die Landesregierung will im neuen Jahr weiterhin soziale Probleme in Niedersachsen in den Blick nehmen. Das kündigt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in seiner Neujahrsansprache an. Niedersachsen stehe wirtschaftlich gut da und die meisten Menschen seien mit ihrer Situation zufrieden. Dennoch hätten viele Bürger ihre ganz persönlichen Sorgen, so Weil. Der Ministerpräsident verweist etwa auf hohe Mieten, Defizite in der Pflege und den Ärztemangel auf dem Land: "Als Landesregierung strengen wir uns sehr an, gerade in diesen Bereichen Fortschritte zu machen. Uns sind diese Themen wichtig."

Zusammenhalt statt Abgrenzung

Auch in anderer Hinsicht werde 2019 ein Jahr der Herausforderungen, sagt Weil weiter. Er blickt über Niedersachsen hinaus: "Überall auf der Welt häufen sich die Signale für Abgrenzung und Alleingänge", sagt Weil und mahnt: Gerade jetzt sei der Zusammenhalt in Europa besonders wichtig. Er betont die große Bedeutung der Europawahlen im Mai. Weil spricht darüber hinaus die akute Notwendigkeit des Klimaschutzes an sowie das Problem eines zunehmend harten Umgangstons in der Gesellschaft. Diesen Ton solle man nicht hinnehmen, sondern auf gegenseitigen Respekt und damit ein gutes Miteinander achten. Seine Botschaft an die Niedersachsen: "Lassen Sie es uns zusammen angehen."

