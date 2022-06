Neues im Fall Joe: Polizei schließt Fremdverschulden aus Stand: 28.06.2022 15:01 Uhr Die Polizei in Oldenburg schließt im Fall Joe Fremdverschulden nunmehr aus. Der Junge ist demnach am Tag seines Verschwindens in das Kanalsystem gekrochen und hat dort die Orientierung verloren.

Das teilte die Polizei Oldenburg am Dienstag mit. Demnach habe die Suche einer Fachfirma mit einem Spezialroboter zum Erfolg geführt. So seien im Bereich zwischen dem Wohnort des Kindes und dessen Auffindeort in einem Rohr von etwa 60 Zentimetern Durchmesser mehrere Kleidungsstücke geortet und geborgen worden. Die Kleidung konnte inzwischen zweifelsfrei dem Achtjährigen zugeordnet werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es handele sich um sämtliche Bekleidungstücke, die Joe vor seinem Verschwinden getragen habe.

