Neues Verkehrsmanagementsystem NUNAV soll Staus verhindern Stand: 07.01.2021 19:30 Uhr Ein neues digitales Verkehrsmanagementsystem soll dazu beitragen, dass Autofahrer in Niedersachsen künftig seltener im Stau stehen. Das Land setzt dabei auf die Navigationstechnologie NUNAV.

NUNAV wertet in Echtzeit unzählige Daten von Straßen aus und vernetzt diese miteinander. Jeder Autofahrer erhalte so einen individuellen Routenvorschlag, um Folgestaus auf Ausweichrouten zu verhindern, erklärte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag in Hannover. "Wir können nicht jeden Stau verhindern, aber wir können den Verkehr deutlich effizienter gestalten", sagte Althusmann bei der Vorstellung des Systems.

Die Navi-App wurde in Hannover entwickelt

Für die Nutzung von NUNAV wird lediglich ein Gerät mit Internetzugang benötigt. Als Navi-App steht das System kostenfrei für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung. Auch die Landesverkehrsbehörde nutzt das System nach Auskunft von Althusmann, um unter anderem Unfallschwerpunkte schneller zu erkennen als bisher. Entwickelt wurde NUNAV von der Firma "Graphmasters" aus Hannover. Das Land hat dafür 180.000 Euro bezahlt.

