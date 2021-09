Neues Schuljahr startet mit Maske, Testpflicht und Präsenz Stand: 01.09.2021 12:16 Uhr Morgen beginnt in Niedersachsen ein weiteres Schuljahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Kultusminister Tonne hat die Details für den Schulstart vorgestellt. Am Nachmittag ist er beim NDR zu Gast.

"Gerade der Schulstart wird nicht ein normaler Schulstart sein, wie wir ihn aus vergangenen Jahren kennen", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute in Hannover. "Die Pandemie ist nicht weg." Gleichzeitig sollen die Schulen den Schülerinnen und Schülern so viel Normalität wie nur möglich bieten, so Tonne. Die Leitlinie dafür sei: "Maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit." So starten die 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Niedersachsen im Szenario A, dem eingeschränkten Regelbetrieb. Bis Ende nächster Woche müssen sich alle täglich auf eine Corona-Infektion testen. Auch müssen alle Schüler in den Gebäuden und im Unterricht eine Maske tragen.

Maske im Unterricht soll viele Quarantäne-Fälle verhindern

Ihm sei klar, dass gerade das Thema Masketragen im Unterricht auch kritisch gesehen werde - insbesondere von den Eltern jüngerer Kinder, sagte Tonne. Es sei eine schwierige Abwägung, in die auch Erfahrungen aus anderen Ländern, zum Beispiel England, und anderen Bundesländern eingeflossen seien, in denen die Schule schon früher gestartet ist. Man habe beobachten können, dass dort die Inzidenz nach dem Schulstart in die Höhe gegangen ist. Um nun in Niedersachsen massenhafte Quarantäne-Anordnungen möglichst zu verhindern, wolle man das Sicherheitsnetz gerade beim Schulstart höherziehen, so Tonne. Gäbe es keine Maskenpflicht im Unterricht, sei die Gefahr groß, dass eine ganze Klasse in Quarantäne muss, wenn dort ein positiver Corona-Fall auftritt. In der Abwägung sei daher das Tragen von Masken mit regelmäßigen Tragepausen das mildere Mittel, sagte der Kultusminister.

Tonne stellt sich im Landesfunkhaus Fragen zur Schulpolitik

Am Nachmittag ist Tonne zu Gast bei NDR Niedersachsen im Landesfunkhaus am Maschsee in Hannover. In der NDR Radio-Sendung "Funkbilder - Der Tag" (Beginn um 16 Uhr) sowie den Fernsehmagazinen "Niedersachsen 18:00" und "Hallo Niedersachsen" um 19:30 Uhr erläutert der Minister unter anderem, wie die Schulen im Land auf die vierte Corona-Welle vorbereitet sind und in welchen Fällen Distanzunterricht droht. Außerdem kommen Politiker und Politikerinnen aus der Opposition, Schulleiter, Elternvertreter und Bildungsexperten aus verschiedenen Verbänden zu Wort. Das Interview mit dem Kultusminister bei NDR Niedersachsen findet sich außerdem live und mobil auf www.facebook.com/ndrniedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 01.09.2021 | 16:00 Uhr