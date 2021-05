Neues Kita-Gesetz: Kritik zur Anhörung im Landtag erwartet Stand: 07.05.2021 07:07 Uhr Das Gesetz, das den Betrieb von Kindertagesstätten in Niedersachsen regelt, soll nach Jahren erneuert werden. Heute ist eine offizielle Anhörung im Landtag geplant. Dabei wird viel Kritik erwartet.

Hauptstreitpunkt ist die Forderung nach einer dritten Fachkraft in den Kindergartengruppen. Dieses müsse "verpflichtend" in dem Gesetz geregelt sein, sagte Alexander Zimbehl, Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes (NBB) dem NDR in Niedersachsen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung liefere dafür aber keine Perspektive. Die Erzieherinnen und Erzieher müssten dringend entlastet werden. Nur so könne der Beruf attraktiver und der Fachkräfte-Mangel behoben werden, sagte Zimbehl, der sich heute vor dem Kultusausschuss des Landtags äußern will.

Videos 1 Min Betreuungsschlüssel: Geplantes Kita-Gesetz in der Kritik Kitas, Verbände und Gewerkschaften fordern seit Jahren eine dritte Fachkraft pro Gruppe. Diese fehlt aber in dem Entwurf. 1 Min

Enttäuschung bei der Diakonie

Auch Hans-Joachim Lenke, Vorstand der Diakonie Niedersachsen, ist enttäuscht von dem Entwurf. Er fordert, Kitas personell besser auszustatten. Das Gesetz müsse Erziehern, Kindern und Eltern mehr bieten. Zuvor hatten unter anderem Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften und Elterninitiativen den Entwurf abgelehnt. Auch Grüne und FDP setzen sich für eine dritte Kita-Fachkraft ein.

Tonne verweist auf Fachkräftemangel

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat den Entwurf bereits mehrfach verteidigt - und betont, die dritte Kraft ermöglichen zu wollen. Konkrete Zusagen fehlen aber. Im März verwies er auf Fachkräftemangel. In das Gesetz sollten keine leeren Versprechungen geschrieben werden, so der Minister.

