Neuer Stopp: Per Katamaran über Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland Stand: 05.04.2024 09:23 Uhr Der Katamaran "Halunder Jet" fährt bisher nur von Hamburg und Cuxhaven aus nach Helgoland. Seit Mittwoch gibt es einen neuen Abfahrtsort in Brunsbüttel.

Dreimal in der Woche legt der "Halunder Jet" auf seiner Reise von Hamburg nach Helgoland zusätzlich zum Zwischenstopp in Cuxhaven vorher in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein an. Die FRS Helgoline will mit dem neuen Angebot ihre Fahrgastzahlen und die Auslastung des "Halunder Jets" erhöhen. Am Mittwoch hat der Highspeed-Katamaran erfolgreich zum ersten Mal in Brunsbüttel angelegt. Nach Angaben der Reederei waren insgesamt 450 Passagiere an Bord, wovon 150 in Brunsbüttel zustiegen.

Videos 8 Min Ausflug auf die Hochseeinsel Helgoland Der Highspeed-Katamaran "Halunder Jet" bringt Reisende in 3,5 Stunden nach Helgoland - ein Erlebnis. (21.10.2023) 8 Min

Katamaran-Verbindung: Cuxhaven hofft auf mehr Besucher

Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) erhofft sich dadurch auch mehr Tagestouristen aus Schleswig-Holstein. Ab Brunsbüttel dauert die Fahrt nach Helgoland laut der Reederei Stunden, nach Cuxhaven 40 Minuten. Von Cuxhaven und Hamburg aus fährt der "Halunder Jet" täglich nach Helgoland, jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag hält er nun auch in Brunsbüttel. Die FRS Helgoline hatte den Fähranleger in Brunsbüttel Anfang des Jahres gekauft und umgebaut.

Mit Hochgeschwindigkeits-Katamaran nach Helgoland

Der 2018 erbaute Hochgeschwindigkeits-Katamaran bringt Urlauber und Tagesgäste in der Saison von März bis November nach Helgoland. Er kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 36 Knoten - etwa 66 Stundenkilometer - fahren und 680 Passagiere mitnehmen. Ein Tagesausflug mit Hin- und Rückfahrt am selben Tag kostet für Erwachsene ab Brunsbüttel 79,90 Euro.

Ausflüge mit Katamaran zu Windparks

In diesem Jahr bietet die Reederei zudem Ausflugsfahrten zum Offshore Windpark Meerwind Süd/Ost an, auch Sonderfahrten zum Windpark Nordsee Ost sind geplant. In der letzten Saison hatte die FRS Helgoline etwa 167.000 Fahrgäste. Seit 40 Jahren befördert die Reederei den Angaben zufolge Passagiere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.04.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt