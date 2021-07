Neue Windkraftanlagen: Niedersachsen bundesweit Spitze Stand: 27.07.2021 12:26 Uhr Nach der großen Ausbau-Flaute der Windkraft vor zwei Jahren, nimmt der Zuwachs an Windrädern nun wieder deutlich zu. In Niedersachsen sind mit 48 Anlagen die meisten neuen Windräder dazu gekommen.

von Katharina Seiler

Das geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesverbandes Windenergie hervor. Demnach sind deutschlandweit in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 240 neue Windkraftanlagen an Land installiert worden. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ist das eine Steigerung um 22 Prozent. Damit stehen in Niedersachsen jetzt mehr als 6.000 Windräder mit einer Leistung von fast 12.000 Megawatt. Das ist jede fünfte Windkraftanlage in Deutschland. Auf den nächsten Plätzen folgten Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Bundesverband: "Talsohle durchschritten"

Für den Bundesverband Windenergie bedeutet der bundesweite Zuwachs an Windkraftanlagen, dass im Vergleich zu den vergangenen Jahren - als der Ausbau der Windkraft deutlich zurückgegangen war - die Talsohle durchschritten sei. Trotzdem reiche dieser Zubau nicht aus, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, die Leistung jährlich um 4.000 Megawatt zu steigern, so der Bundesverband. In Niedersachsen sind in der ersten Jahreshälfte 21 alte Anlagen vom Netz gegangen sind. Der Nettozuwachs im Land beläuft sich dadurch laut der Beraterfirma Deutsche Windguard auf 191 Megawatt. Bundesweit wuchs der Zubau um 971 Megawatt.

Niedersachsen erleichtert Bedingungen für Windkraft

Der Verband fordert deshalb von der Politik, dass sie dafür sorgt, dass mehr Flächen für Windenergieanlagen ausgewiesen und Hindernisse bei den Genehmigungen abgebaut werden. Auch Niedersachsen will den Ausbau der Windenergie an Land deutlich steigern. Mit einem Erlass der Landesregierung soll es künftig leichter werden, Windräder in Niedersachsen zu planen, ihre Erneuerung zu ermöglichen und Flächen bereitzustellen.

