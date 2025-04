Neue Uniformen für die Feuerwehr: Fast 70 Kommunen haben bestellt Stand: 19.04.2025 16:00 Uhr Modisch und modern: Feuerwehrleute in Niedersachsen bekommen neue Uniformen. Jetzt haben die ersten Kommunen das Outfit für die Einsatzkräfte bestellt. Viele andere müssen aber noch lange warten.

von Torben Hildebrandt

Fast 70 Städte und Gemeinden in Niedersachsen haben die neuen Uniformen schon bestellt, damit können sich in der ersten Runde rund 15.000 Feuerwehrleute auf ein neues Design freuen. Das Logistik-Zentrum Niedersachsen in Hann. Münden kauft die neuen Uniformen gesammelt ein, um bessere Preise zu erzielen. "Man braucht eine gewisse Marktmacht, um gute Angebote zu bekommen", sagt Frank Hintze, der Leiter des Logistik-Zentrums. "Das ist im Interesse der Feuerwehren."

Erste Uniformen werden 2026 ausgeliefert

In Kürze können Händler und Hersteller Angebote abgeben. Voraussichtlich Anfang 2026 werden die ersten Feuerwehrleute die neuen Uniformen dann in den Händen halten. Die Kommunen haben beim Logistik-Zentrum Niedersachsen bislang rund 86.000 einzelne Artikel bestellt - von der Uniformjacke über Hemden bis hin zu Schirmmützen und Krawatten. Gesamtvolumen: rund 4,7 Millionen Euro.

Mode-Wende: Erstmals auch Schnitt für Frauen

Die neuen Ausgeh-Uniformen werden nicht im Einsatz, sondern zu offiziellen Anlässen getragen, zum Beispiel bei Versammlungen und Umzügen. Seit mehr als 50 Jahren sind die Feuerwehrleute in den alten Uniformen unterwegs. Die bisherige Kleidung empfinden viele als altbacken und aus der Zeit gefallen. Jetzt kommt die Mode-Wende: Die neuen Uniformen sind modischer und schlichter. Erstmals in der Geschichte der niedersächsischen Feuerwehren gibt es einen Damen-Schnitt. Und künftig wird ein weißes Hemd (vorher blau) Standard.

Zehntausende Feuerwehrleute müssen lange warten

Während viele Feuerwehrleute auf die neuen Uniformen förmlich hinfiebern und den Einkleidungstermin kaum erwarten können, werden Zehntausende andere Einsatzkräfte vorerst leer ausgehen. Sie werden weiter die alten Uniformen tragen müssen. Eine Pflicht zur Umstellung gibt es nicht - und so entscheidet die Kassenlage der jeweiligen Kommune, wie fesch die Feuerwehr daherkommt. "Die Entscheidung über die letztendliche Umstellung wird vor Ort in den Städten und Gemeinden getroffen", sagt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). In den nächsten Jahren entsteht somit ein Uniform-Flickenteppich. Viele Kommunen dürften ihre Uniformen erst wechseln, wenn die alten verschlissen sind.

