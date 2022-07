Neue Grundsteuer: Jetzt müssen Hauseigentümer Angaben machen

Im niedersächsischen Modell ist die Fläche ein Faktor, um die Grundsteuer zu berechnen. Das bedeutet: Wer viel Fläche besitzt, bezahlt mehr Grundsteuer als jemand mit weniger Flächenbesitz. Dabei wird zwischen der Grundstücksfläche und der bebauten Fläche unterschieden. Dazu kommt der Lage-Faktor, der vom Finanzamt selbst ermittelt wird. Als Grundlage dient der Bodenrichtwert - also der jeweilige Quadratmeterpreis von Grund und Boden. Das führt dazu, dass Eigentümer in beliebten und teuren Gebieten mehr zahlen als Eigentümer in weniger attraktiven Vierteln. Den Lage-Faktor können Eigentümer sich im "Grundsteuer-Viewer" anzeigen lassen.

Die Finanzämter schreiben jeden Grundstückseigentümer an, teilen das Aktenzeichen mit und legen fest, für welche Fläche eine Erklärung abgegeben werden muss. Diese muss bis zum 31. Oktober 2022 eingereicht werden.

Die Eigentümer müssen die Adresse angeben, die Flächengrößen des Grundstücks sowie der Gebäudeflächen für Wohnen und für Nicht-Wohnen. Es gibt ein Hilfsmittel: den Grundsteuer Viewer. Dort lassen sich viele Daten abrufen, wenn Eigentümer ihre Adresse eingeben.

Das ist nur im Ausnahmefall möglich. Bei 3,6 Millionen Grundstücken seien die Finanzämter darauf angewiesen, die Daten in digitaler Form zu bekommen, so Jürgen König, Referent im niedersächsischen Finanzministerium. Eigentümer sollten das ELSTER-Portal für die Erklärung nutzen. Kinder können dabei beispielsweise auch ihren Eltern helfen. Es könne auch das ELSTER-Konto eines Angehörigen genutzt werden, so König. In Ausnahmefällen stellen die Finanzämter aber auch Papier-Vordrucke bereit.

Ja, Änderungen müssen angegeben werden. Wenn beispielsweise eine geräumige Garage nicht mehr als Garage, sondern als Wohnraum genutzt wird, muss das gemeldet werden.

In dem Bereich folgt Niedersachsen dem Bundesmodell. Die Flächen werden zwar neu berechnet, aber es werden im westlichen die alten Grundsätze genutzt. Auch dafür werden ebenfalls Informationsschreiben vom Finanzamt verschickt. Dort sind dann viele Daten bereits aufgeführt - etwa die Flurstücke, die Größe und die Nutzung. Diese Daten müssen in die Steuererklärung übertragen werden.

Da gilt dann unterschiedliches Recht. In Schleswig-Holstein wird das Bundesrecht angewandt. In dem Fall müssen zwei Grundsteuer-Erklärungen abgegeben werden.

Das ist nicht vorgesehen. Allerdings kann das neue Modell dazu führen, dass einige Eigentümer mehr bezahlen werden als früher, andere weniger.

Das dauert noch. 2024 werden die Bescheide von den Kommunen verschickt - wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte.