Neue Corona-Verordnung: Wie geht es in Niedersachsen weiter? Stand: 03.05.2021 21:42 Uhr Obwohl die täglichen Corona-Zahlen in Niedersachsen noch immer auf hohem Niveau sind, will die Landesregierung die Beschränkungen lockern - unter anderem in Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur.

In Kommunen mit einem Inzidenzwert von unter 100 soll schon bald wieder mehr möglich sein, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. So könnten zum Beispiel die Geschäfte des Einzelhandels wieder öffnen, ohne dass Kunden zuvor einen Termin vereinbaren müssen. Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Masketragen sollen bleiben. Beschlossen ist bislang noch nichts - und auch die Details sind noch unklar. Fest steht bisher nur, dass es vom 10. Mai an neue Regeln für verschiedene Bereiche geben wird. Am Dienstag sind aber weitere Informationen zu erwarten: Ab 11.30 Uhr äußern sich Weil sowie Sozialministerin Daniela Behrens (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zu den Plänen. NDR.de überträgt live.

Außengastronomie soll den Plänen zufolge öffnen

Auch für Gastronomie-Betriebe will die Landesregierung offenbar aktuelle Vorgaben lockern, insbesondere für die Außenbereiche. Bereits am Freitag hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Verweis auf das geringe Infektionsrisiko an der frischen Luft eine Öffnung der Außengastronomie angekündigt. Möglicherweise dürfen sich künftig auch wieder Gäste in den Innenräumen von Restaurants und Cafés aufhalten, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können und die Hygienekonzepte einhalten.

Öffnungsperpektive für den Tourismus

Nach NDR Informationen gibt es Pläne im Landeskabinett, den Tourismus möglicherweise schon ab kommendem Montag landesweit - abhängig von der Inzidenz - stufenweise wieder zu öffnen. Dabei soll das von den Ostfriesischen Inseln erarbeitete Öffnungskonzept als Vorbild dienen.

Die Branche leidet

Mehrere Tourismusregionen, Verbände und das Gastgewerbe verlangen von der Landesregierung eine rasche Antwort auf ihre Vorschläge für vorsichtige Öffnungen. Der finanzielle Druck auf die Betriebe sei mittlerweile so hoch, dass man jetzt endlich handeln müsse, erklärte der Harzer Tourismusverband am Montag auch stellvertretend für die niedersächsische Branche: "Viele Existenzen sind bedroht, wichtige Leistungsträger können nicht auf Überbrückungshilfen des Bundes zugreifen - flankierende Dienstleistungs- und Servicebereiche leiden ebenfalls massiv unter dem ausbleibenden Gästeaufkommen."

Neustart auch für kulturelle Veranstaltungen

Auch der Bereich Kultur darf hoffen: Veranstaltungen unter freiem Himmel könnten wieder möglich sein, sagte Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) der Oldenburger "Nordwest-Zeitung" (Dienstagsausgabe). Man befinde sich derzeit noch in der Abstimmung. Mit der neuen Verordnung könnte es auch kulturell wieder losgehen. In der Kulturszene lägen seit dem vergangenen Jahr ausgereifte Hygienekonzepte vor.

29 Landkreise liegen unter der 100er-Inzidenz

Stand Montag hatten 29 der insgesamt 45 Landkreise und kreisfreien Städte nach Angaben des Robert Koch-Instituts eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. In diesen Kommunen greift nicht mehr die Bundesnotbremse, sondern die Landesverordnung. Unterschreitet eine Kommune an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die 100er-Marke, eröffnen sich für sie wieder mehr Möglichkeiten. Unter anderem entfällt die nächtliche Ausgangssperre und neben den Grundschülern und Abschlussklassen dürfen auch die Schüler anderer Jahrgangsstufen wieder im Wechselmodell an die Schulen zurückkehren. Doch die Lage kippt schnell: Wie der Landkreis Nienburg am Montagabend mitteilte, greift dort ab Mittwoch zum Beispiel wieder die Bundesnotbremse.

Großer Ausbruch im Landkreis Diepholz treibt Inzidenz hoch

Der Landkreis Diepholz, der bis Freitag noch eine Sieben-Tage Inzidenz von maximal 100 hatte, hat mittlerweile an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert wieder überschritten, sodass dort ab Mittwoch die Bundesnotbremse greift. Die Inzidenz ist infolge eines großen Corona-Ausbruchs in einem Spargel- und Beerenhof in die Höhe geschnellt. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen dagegen gesunken - und liegt aktuell bei 99,5. Damit ist Niedersachsen nach Schleswig-Holstein und Hamburg das dritte Bundesland mit einer Inzidenz unter 100.

28,5 Prozent der Niedersachsen mindestens einmal geimpft

Zugleich hat inzwischen mehr als jeder vierte Niedersachse eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfquote liegt aktuell bei 28,5 Prozent der Bevölkerung, davon haben 7,1 Prozent beide Impfungen für den vollständigen Immunschutz erhalten. In der vergangenen Woche haben die Hausärzte und Impfzentren allein an einem Tag rund 113.000 Menschen geimpft. Zum 1. Mai wurde auch der Kreis der Impfberechtigten ausgeweitet: Unter anderem können sich jetzt die Beschäftigten aller Schulformen sowie das Personal in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Feuerwehrleute impfen lassen. In den kommenden Wochen soll die Anmeldung für einen Impftermin dann für alle Menschen aus der dritten Prioritätsgruppe möglich sein. Voraussichtlich ab Ende Mai kann die Priorisierung ganz aufgehoben werden - vorausgesetzt, der Impfstoff wird wie geplant geliefert.

Weil: Geimpfte mit negativ Getesteten gleichstellen

Die Bundesregierung will unterdessen klären, welche Grundrechte vollständig Geimpfte zurückbekommen sollen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil plädiert dafür, vollständig Geimpfte bundesweit mit negativ Getesteten gleichzustellen, etwa beim Besuch eines Friseurs oder im Altenheim - so wie es bereits in Niedersachsen und vielen anderen Bundesländern der Fall ist. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, eine entsprechende Verordnung könne bis Ende der Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

