Neue Corona-Verordnung: Land verbietet Glühweinverkauf Stand: 12.12.2020 17:53 Uhr Schon seit Sonnabend greift das Verbot zum Verkauf von Alkohol zum Verzehr im Freien. Das teilte die Staatskanzlei in Hannover am Freitagabend mit.

Die neue Einschränkung ist Teil der frisch veröffentlichten neuen Corona-Verordnung. Der Verkauf alkoholischer Getränke wie Glühwein oder Punsch zum direkten Verzehr in Gläsern oder Einwegbechern sei verboten, auch für die Gastronomie, den Einzelhandel und für alle privaten Bereiche. "Hintergrund ist, dass eine Darreichung von Alkohol, die zum unmittelbaren Verzehr einlädt, vor allem die deutlich erhöhte Gefahr größerer Personenansammlungen mit sich bringt", hieß es in der Mitteilung der Staatskanzlei.

Zehn Personen nur noch bei Familien an Weihnachten

Wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag bereits im Landtag bekannt gegeben hat, umfasst die Verordnung auch die Beschränkung von Kontakten auf maximal fünf Personen zu Silvester. Diese dürfen nur noch aus zwei Haushalten bestehen, Kinder unter 14 Jahren zählen dabei nicht. Das entspricht den derzeit geltenden Beschränkungen, deren Gültigkeit nun bis zum 10. Januar verlängert wurde. Lediglich zu Heiligabend und den Weihnachtstagen, also 24. bis 26. Dezember, dürfen private Treffen mit zehn Angehörigen einschließlich fester Partner stattfinden. Kinder unter 14 Jahren zählen auch in diesem Fall nicht, auch die Anzahl der Haushalte ist an diesen Tage in der familiären Konstellation nicht auf zwei begrenzt.

Neue Anpassung am Sonntag?

Nach dem geplanten Bund-Länder-Treffen am Sonntag plane die Landesregierung erneut eine Anpassung der Corona-Verordnung, die auch die Frage möglicher Ladenschließungen beinhalten soll, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. Niedersachsens Landesregierung schließt demzufolge auch weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen über Weihnachten und den Jahreswechsel nach der bereits erfolgten Rücknahme von Lockerungen nicht aus. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen einem Bericht zufolge am Sonntag über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen einem Bericht zufolge am Sonntag über weitere Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, ist für 10 Uhr eine Telefonkonferenz geplant.

