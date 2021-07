Neue Corona-Regeln: Niedersachsen erlaubt Großveranstaltungen Stand: 16.07.2021 10:43 Uhr Seit heute gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Eine wesentliche Änderung betrifft Großveranstaltungen, die ab einer Inzidenz von unter 35 wieder erlaubt sind - unter Auflagen.

Voraussetzung für eine solche Veranstaltung mit mehr als 5.000 Besuchenden ist eine Zulassung durch das Gesundheitsamt im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt. Möglich sind laut Claudia Schröder, der Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, sowohl Veranstaltungen unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumlichkeiten. Die Zahl der Besuchenden ist auf die Hälfte der Kapazität des jeweiligen Veranstaltungsorts beschränkt beziehungsweise bei größeren Lokalitäten auf maximal 25.000 Menschen.

Zudem muss das Abstandsgebot eingehalten werden, zum Beispiel durch feste Sitzplätze sowie die Lenkung von Besucherströmen durch den Veranstalter. Auch müssen der Alkoholkonsum eingeschränkt und die Kontaktdaten erhoben werden.

Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen gilt bis September

Weitere Änderungen in der Corona-Verordnung betreffen die Wochenmärkte. Dort können bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 nicht nur die Kunden, sondern auch die Marktleute ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. In Arbeits- und Betriebsstätten kann ebenfalls auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden - das Land setzt hierbei die Veränderungen der Arbeitsschutz-Verordnung des Bundes um. Und in Tagespflegeeinrichtungen sollen künftig Abstandsregeln und Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher entfallen, wenn alle Anwesenden vollständig geimpft oder genesen sind. Es gibt aber auch einige Verschärfungen in diesem Bereich: So sollen sich Besucherinnen und Besucher in Heimen künftig schon ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 testen. Bislang waren Tests erst ab einem Wert von 35 verpflichtend. Die geänderte Verordnung gilt bis Anfang September.

Behrens: Inzidenz, Impfungen und Intensivbelegung als Parameter

Wie Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag zudem sagte, sind rund 43 Prozent der Menschen im Land vollständig und rund 62 Prozent mindestens einmal geimpft. Bei den 12- bis 18-Jährigen nehme die Impf-Dynamik aber erst langsam Fahrt auf, was auf eine fehlende generelle Impf-Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) zurückzuführen sei. Die Lage in den Krankenhäusern und im Gesundheitssystem sei insgesamt entspannt, von einer Überlastung könne man derzeit nicht sprechen. Behrens sprach sich im Interview mit dem NDR in Niedersachsen dafür aus, künftig nicht mehr die Inzidenz als einzigen Maßstab für Corona-Maßnahmen heranzuziehen. Auch die Belegung in den Intensivstationen und die Impfquote seien von Bedeutung. "Diese drei Werte zusammen bilden im Grunde die Gefährdungslage ab und werden sicherlich im Herbst die wesentlichen Parameter sein, die wir zugrunde legen", so die Gesundheitsministerin.

