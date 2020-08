Stand: 29.08.2020 18:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Netz-Reaktionen auf Schulstart überwiegend gut

"Chaotisch" oder "gut organisiert"? Den Start in das neue Schuljahr haben die Menschen in Niedersachsen offenbar unterschiedlich wahrgenommen. Seit Donnerstag findet der Unterricht im Land wieder in vollen Klassen statt, ohne Maske im Unterricht, aber mit Hygieneplänen und Verhaltensregeln außerhalb der Klassenräume. "Der Start in den Präsenzunterricht scheint im Großen und Ganzen geglückt", meldete die Landesschulbehörde. Instagram-Nutzer haben seit Sonnabend die Möglichkeit, ihre Erfahrung auf dem Account von NDR Niedersachsen zu teilen.

"Erste Kontakte ohne Maske knüpfen"

"Verwirrend, da die Schulen immer noch keinen wirklichen 'Krisenplan' für die jetzige Situation haben", schreibt ein User. Ein anderer empfand den Start in das besondere Schuljahr unter Corona-Bedingungen als anstrengend, weil "wir an vieles neues denken und das umsetzen müssen - und trotzdem den Schülern*innen so viel Normalität wie möglich bieten möchten".

Anderswo in Niedersachsen lief der erste Tag nach den Sommerferien "ohne Probleme an! Die Schüler*innen konnten die Verhaltensregeln umsetzen und waren froh, dass sie ohne Abstand und Maske auch erste neue Kontakte knüpfen konnten".

