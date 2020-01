Stand: 27.01.2020 21:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nato-Manöver: Bald rollen Militärkolonnen über A2

Bald rollen Hunderte Militärfahrzeuge in langen Kolonnen durchs Land. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, werden ab Mitte Februar rund 37.000 Soldaten aus 19 Nationen und Kriegsgerät im Rahmen des Manövers "US Defender Europe 2020" nach Polen und ins Baltikum verlegt - ein großer Teil der Truppen über Niedersachsens Schnellstraßen. Die Schwertransporte von Soldaten und Material auf der Autobahn 2 sowie auf Strecken von Bremerhaven, Hamburg und Bremen Richtung Mecklenburg-Vorpommern sollen nachts zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchgeführt werden. Nach der Ankunft in den Zielgebieten Mitte Mai soll der Rücktransport abgewickelt werden. Im Juni soll das Nato-Manöver dann beendet sein.

Größtes Nato-Manöver in Europa seit 25 Jahren

"US Defender Europe 2020" ist die größte Verlegeübung in Europa seit 25 Jahren. Und Niedersachsen ist nicht nur durch die Transporte über die A2 involviert. In der Nähe des Bundeswehrstandortes Garlstedt (Landkreis Osterholz) werden etwa 2.000 US-amerikanische Soldaten in einem Camp untergebracht. Zudem kommt dem Truppenübungsplatz Bergen (Landkreis Celle) große Bedeutung zu: Dort wird von dieser Woche an Material gelagert. Außerdem richten die Militärs eine Großtankstelle ein und führen diverse kleinere Übungen durch.

