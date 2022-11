Narren bereiten sich vor: Bald startet die fünfte Jahreszeit Stand: 04.11.2022 15:25 Uhr Am 11. November um 11.11 Uhr wird traditionell die fünfte Jahreszeit eingeläutet: Die Karnevalssession beginnt. Nach den Einschränkungen durch Corona wollen viele Jecken wieder feiern.

In Braunschweig begehen die Narren und ihr neuer Prinz den Beginn der Karnevalszeit auf dem Kohlmarkt: Sobald der Oberbürgermeister der Stadt, Thorsten Kornblum (SPD), den Karnevalisten den Stadtschlüssel und das Stadtsäckel für die fünfte Jahreszeit überreicht hat, findet ein Umzug zum Kohlmarkt statt, um der Braunschweiger Bevölkerung dort den neuen Prinzen vorzustellen. Seine erste Amtshandlung ist dann der öffentliche Fassanstich des Prinzensudes, einem für diesen Zweck in Braunschweig gebrauten Bier. Rund um die große Bühne wird bis 17 Uhr ein Programm mit Tanzgarden, Funkenmariechen und Gesangskostproben der neuen Session präsentiert.

VIDEO: Karneval in Braunschweig startet mit Krönung des Prinzen (11.11.2021) (2 Min)

Sessionseröffnung auch in anderen Hochburgen

Natürlich wird auch in anderen niedersächsischen Karnevalshochburgen am 11.11. die Session eröffnet: In Damme (Landkreis Vechta) zum Beispiel werden die Narren zur Sessionseröffnung im Rathaus empfangen. Die Carnevalsgesellschaft ernennt außerdem in jedem Jahr eine Person zum Ehrennarren, die sich um den Dammer Carneval besonders verdient gemacht hat. In Osnabrück wird die fünfte Jahreszeit am 11.11. traditionell mit einem Pumpernickelfrühstück eingeläutet, bei dem das amtierende Stadtprinzenpaar die erneute Regentschaft übernimmt.

In Hannover warten die Jecken bis Sonnabend

In Hannover stürmen die Karnevalisten das Rathaus immer erst am Sonnabend nach dem 11. November. Es sei denn, der 11.11. fällt selbst auf einen Sonnabend. Der Grund ist pragmatisch, wie eine Sprecherin des Komitees Hannoverscher Karneval NDR.de einst erklärte: "In der Woche würde man hier im Norden nicht die ganzen Gardemädchen von der Schule befreit bekommen." Deshalb müsse es eben der Sonnabend sein.

Rathausstürmung und großes Treffen am Trammplatz

In diesem Jahr müssen sich die Narren in der Landeshauptstadt aber nicht lange gedulden, denn bereits der 12. November ist ein Sonnabend. Nach der Rathausstürmung und der Proklamation der Prinzenpaare auf der Rathaustreppe findet ein großes Treffen aller Karnevalisten und Interessierten und der hannoverschen Spielmannszüge auf dem Trammplatz statt.

Optimismus für die Karnevalsumzüge 2023

Anfang des Jahres waren die großen Karnevalsumzüge zum Beispiel in Hannover, Braunschweig, Osnabrück und Damme aufgrund der Corona-Lage für 2022 abgesagt worden. Zu Beginn der neuen Karnevalssession blicken Vereine zurzeit optimistisch auf die Veranstaltungen im Februar 2023. Der Bürgerausschuss Osnabrücker Karneval e.V. zum Beispiel schreibt auf seiner Internetseite, sein Präsident sei "zuversichtlich, dass alle Karnevalsveranstaltungen der Session 22/23 stattfinden werden".

Ossensamstag und Schoduvel für 2023 geplant

Am 16. Februar soll demnach wieder vor dem Osnabrücker Rathaus Weiberfastnacht gefeiert werden, am 18. Februar soll nach zwei Jahren Pandemie wieder der Ossensamstag stattfinden. Auch die Braunschweiger Karnevalisten bereiten bereits den Schoduvel 2023 vor, nach zwei Jahren Corona-Pause ist er für den 19. Februar geplant. Der Schoduvel ist der nach Veranstalterangaben größte Karnevalsumzug Norddeutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.11.2022 | 11:00 Uhr