Stand: 02.06.2019 12:30 Uhr

Nahles-Rücktritt: Gabriel fordert "Entgiftung"

Nachdem SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Rücktritt angekündigt hat, hat sich der ehemalige SPD-Parteichef Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet. "Solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Gabriel, der in seiner Zeit selber vielfach mit Nahles über Kreuz war, sagte weiter: "Die SPD braucht eine Entgiftung." Auch künftig dürfe in der Partei hart über inhaltliche Differenzen gestritten werden, sagte er. Nötig sei aber ein ehrliches Interesse an Menschen und ein freundlicher und solidarischer Umgang "nach innen und außen". Der Politiker aus Goslar hatte vor kurzem seinen Rückzug aus dem Bundestag angekündigt.

Videos 04:09 Niedersachsen 18.00 Hapke zur Wahl: SPD verliert in Hochburgen Niedersachsen 18.00 Thorsten Hapke, Leiter der Redaktion "Landespolitik" des NDR blickt auf die Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen. Video (04:09 min)

Modder: Rücktritt von Nahles "logischer Schritt"

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Johanne Modder, bezeichnete den Rücktritt von Nahles als "logischen Schritt". Für die SPD könne das ein Befreiungsschlag sein, sagte Modder NDR 1 Niedersachsen am Sonntag. Das alles habe sich bereits seit Freitag abgezeichnet. Der Bundes-SPD rät Modder bei Neuwahlen nicht zur Eile. Die weiteren Schritte müssten jetzt gut überlegt werden, denn die Parteiprobleme gingen weit über das Personal hinaus, so Modder weiter.

"Rückhalt nicht mehr da"

Links Link SPD-Chefin Nahles tritt zurück SPD-Chefin Nahles hat angekündigt, ihre Posten als Partei- und Fraktionschefin aufzugeben. Das schlechte Abschneiden der SPD bei den jüngsten Wahlen hatte ihr viel Kritik eingebracht. Mehr bei tagesschau.de extern

Nahles hatte am Sonntag nach etwas über einem Jahr als Parteichefin der SPD ihren Rücktritt für Montag angekündigt. Nach Angaben einer Fraktionssprecherin wird Nahles auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich komplett aus der Politik verabschieden. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", teilte sie in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder mit. Sie wolle mit ihrem Rücktritt die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne. Sie hoffe, dass es den Sozialdemokraten gelinge, "Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder zu stärken".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.06.2019 | 12:00 Uhr