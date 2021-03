Nährstoffbericht: Otte-Kinast sieht Land auf richtigem Weg Stand: 10.03.2021 14:27 Uhr Niedersachsens Äcker waren 2020 weniger mit Stickstoff belastet als im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt der Nährstoffbericht des Agrarministeriums. Doch düngen die Landwirte noch zu viel mit Gülle.

Knapp 700 Tonnen Stickstoff sind mehr auf die Felder gebracht worden, als die Pflanzen gebraucht hätten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Im Vorjahr waren es noch 31.000 Tonnen zu viel. Niedersachsen sei damit auf dem richtigen Weg, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Stickstoff-Grenzwert nur in Cloppenburg überschritten

Die Entwicklung zeigt sich auch auf Kreisebene. Nur noch der Landkreis Cloppenburg überschreitet den Angaben zufolge den Grenzwert für Stickstoff auf den Äckern. Im vergangenen Jahr waren es noch fünf niedersächsische Landkreise, im Jahr davor sieben.

Kammer: Gülle wird anders genutzt und verteilt

Die Landwirtschaftskammer sieht dafür mehrere Gründe. Zum einen werde immer mehr Gülle in Biogasanlagen verwertet und nicht auf Felder aufgebracht. Zum anderen werde mehr Dünger aus dem tierreichen Westen in die Ackerbauregionen im Osten des Landes gebracht. Ein weiterer Punkt: Die Landwirte halten weniger Tiere. Niedersachsenweit gibt es im Vergleich zum Vorjahr 3,6 Prozent weniger Rinder und 1,5 Prozent weniger Schweine. Dadurch fällt auch weniger Gülle an.

Bauern protestieren gegen verschärftes Düngerecht

Im Streit um ein verschärftes Düngerecht haben in den vergangenen Monaten immer wieder Landwirte protestiert - teils öffentlichkeitswirksam mit ihren Treckern. Zudem hatte das Landvolk im vergangenen Jahr eine Klage von Landwirten vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg unterstützt. Die schärferen Regeln, die in besonders stark belasteten Gebieten eine pauschale Absenkung der Düngung um 20 Prozent vorsehen, werden von den Landwirten heftig kritisiert. Sie befürchten weniger Erträge.

