Nächstes Sturmtief trifft Niedersachsen am Sonnabend Stand: 12.03.2021 18:34 Uhr Auch am Wochenende müssen sich die Menschen in Niedersachsen auf stürmisches Wetter einstellen. Ganz so heftig wie bei Sturmtief "Klaus" soll es laut Meteorologen aber wohl nicht werden.

Neben Regenschauern und auch einigen Gewittern werde Tief "Luis" ab Sonnabendvormittag für kräftige Sturmböen sorgen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Örtlich, etwa an der Küste, seien auch erneut schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um die 95 Kilometern pro Stunde möglich. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geht für die niedersächsische Nordseeküste von einer Gefahr für eine leichte Sturmflut aus. Das nächtliche Hochwasser kann demnach bis zu einem Meter höher auflaufen als normal. Strände und Vorländer könnten überflutet werden, hieß es. In der Nacht zum Sonntag soll "Luis" bereits nachlassen.

Zugverbindungen unterbrochen

Am Donnerstag war Sturmtief "Klaus" mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde über Norddeutschland hinweggezogen. Im Bahnverkehr kam es in der Folge zu Behinderungen. Mehrere Strecken waren am Donnerstagabend betroffen, zwei davon gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Gar nichts ging auf der Strecke zwischen Oldenburg und Leer wegen einer Oberleitungsstörung. Die Strecke musste zeitweise gesperrt werden. Am Freitagmorgen lief der Bahnverkehr aber wieder regulär, wie eine Bahn-Sprecherin sagte.

Entwurzelte Bäume, umgeworfene Lkw

"Klaus" sorgte auch für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte. Dabei blieb es aber bei Sachschäden - Angaben über Verletzte gab es nicht. In Wallenhorst im Landkreis Osnabrück fiel ein Baum auf einen unbesetzten Linienbus. Der Fahrer machte nach Polizeiangaben zu dem Zeitpunkt des Unglücks eine Pause und blieb unverletzt. In Pattensen in der Region Hannover wurde ein Laster von einer Windböe erfasst. Das Fahrzeug kippte auf einen Acker und landete auf der Seite. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt.

