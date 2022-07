Nächste Reisewelle startet: Straßen im Norden werden voll

Stand: 01.07.2022 12:32 Uhr

Nach Nordrhein-Westfalen starten heute auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien. Viele Menschen fahren an die Küste. Staus sind in Norddeutschland programmiert.