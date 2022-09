Nachtbaustellen auf A2: Sperrung mehrerer Fahrstreifen nötig Stand: 15.09.2022 13:35 Uhr In den Nächten von Montag, 19.9., bis Donnerstag, 22.9., kommt es auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin jeweils zwischen 19 Uhr und 5 Uhr zu Verkehrseinschränkungen in Höhe der AS Hannover-Herrenhausen.

In diesen Zeiten müssen mehrere Fahrstreifen gleichzeitig gesperrt werden, um die Fahrbahn instand setzen zu können. Der Verkehr soll dann einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden, wobei noch eine Fahrbahnbreite von fünf Metern zur Verfügung stehen wird. Bei den nächtlichen Bauarbeiten sollen Schäden an der Fahrbahn beseitigt werden, die durch zurückliegende Unfälle entstanden waren. Außerdem sind weitere Instandsetzungen geplant.

Abfahrt auf B6 Richtung Hannover nicht möglich

In den drei Nächten vom 19. bis 22. September steht die Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen in Fahrtrichtung Berlin nur teilweise Verfügung. Durch die Sperrung der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle ist die Abfahrt auf die B6 in Richtung Nienburg sowie Hannover nicht möglich. Als Ausweichmöglichkeit steht die davor liegenden Anschlussstelle Garbsen zur Verfügung. Die Auffahrt von der B6 aus Richtung Nienburg sowie Hannover kommend auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin ist während der Arbeiten weiterhin möglich.

