Nachhaltige Fußballvereine: Nicht nur "auf dem Platz" ist wichtig Stand: 14.05.2025 13:08 Uhr Am 16. Mai zeichnet der Niedersächsische Fußballverband (NFV) Fußballvereine mit dem hoch dotierten Nachhaltigkeitspreis aus. Es geht um Integration, Vereinsarbeit und Klimaschutz.

In diesem Jahr haben sich 56 Fußball-Clubs für die Auszeichnung beworben. Inzwischen hat die Jury des NFV-Nachhaltigkeitspreises drei Finalisten ausgewählt: den Sport als Chance e.V., den SuS Vehrte und den FC Wischhafen/Dornbusch. Der Sieger wird im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen (Region Hannover) bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten Geld- und Sachpreise in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die Vergabe des Preises findet zum vierten Mal statt.

Sport als Chance e.V. aus Hannover

Der Verein Sport als Chance der Per-Mertesacker-Stiftung überzeugte die Jury mit dem Projekt "Demokratiebotschafter". Jugendliche lernen demnach durch Sportangebote und altersgerechte Workshops zu Themen wie Geschichte, Politik und Gesellschaft. Das soll sie ermutigen, demokratische Werte und ihr Wissen an Freunde und Familie zu vermitteln. Ziel ist es, das Projekt jährlich zu wiederholen und so kontinuierlich neue Gruppen zu schulen.

SuS Vehrte aus dem Landkreis Osnabrück

Mit dem Projekt "Fußballcamp D.F.B. - Dankbarkeit. Freundschaft. Bildung" hat der Verein SuS Vehrte im Juni 2024 erstmals ein dreitägiges Fußballcamp veranstaltet. Ziel des Camps war es, den 43 Kindern Dankbarkeit für ihre Möglichkeiten zu vermitteln und sie für die Herausforderungen anderer zu sensibilisieren. Die Kinder lernten auch durch Beispiele bekannter Fußballer, dass Rückschläge zum Leben dazugehören. Auf dem Programm standen neben Sport auch Workshops zu Erster Hilfe und Selbstverteidigung. Der Verein möchte das Camp nun jährlich anbieten.

FC Wischhafen/Dornbusch aus dem Kreis Stade

Der Verein FC Wischhafen/Dornbusch engagiert sich mit dem Projekt "Rückenwind". Durch soziale Werte, sportliche Förderung und Ehrenamt sollen demnach neue Räume der Gemeinschaft entstehen. Das neu gegründete Jugendteam gestaltet Angebote für Kinder und Jugendliche, die sowohl Spaß machen als auch die Gemeinschaft stärken sollen. Das soll auch die Zufriedenheit der Trainer und Betreuer steigern und so neue Ehrenamtliche mobilisieren. 2024 konnten dadurch bereits 16 neue Betreuer gewonnen werden, darunter elf im Alter von 14 bis 23 Jahren.

Mitglieder der Jury sind: Innenministerin Daniela Behrens (SPD), Daniel Thioune (Cheftrainer Fortuna Düsseldorf), Riem Hussein (FIFA-Schiedsrichterin), Pierre Littbarski (Weltmeister von 1990), Vivien Endemann (Stürmerin beim VfL Wolfsburg), Ralph-Uwe Schaffert (NFV-Präsident), Frank Schmidt (NFV-Vizepräsident), Jan Baßler (NFV-Direktor), Kerstin Peters (Geschäftsbereichsleiterin Markt beim Sparkassen-Verband Niedersachsen), Jonas Brüning (Nachhaltigkeitsmanagement der Volkswagen AG), Birgit Honé (Lotto Niedersachsen)

