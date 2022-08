Nachfolge für Neun-Euro-Ticket: Kommt norddeutsche Lösung? Stand: 01.08.2022 20:11 Uhr In der Diskussion über eine mögliche Nachfolge des Neun-Euro-Tickets kommt ein neuer Vorschlag aus Niedersachsen: Das Verkehrsministerium bringt eine norddeutsche Lösung ins Spiel.

"Sollte ein bundesweites Ticket nicht umsetzbar sein, könnten alternativ auch die fünf norddeutschen Bundesländer etwas auf die Beine stellen", teilte das Ministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit - ohne konkreter zu werden. Ein deutschlandweites Folgeangebot für das Ende August auslaufende Ticket wird weiterhin favorisiert, gleichwohl will Niedersachsens Verkehrsministerium darauf nicht allzu lange warten. Mitte August wollen Bund und Länder über die Frage sprechen. Es hapere momentan an der Frage nach dem Geld, und auch für das Nordticket bräuchten die Länder Geld vom Bund, sagte ein Ministeriumssprecher - aber das wäre eben nicht so viel. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Wochenende einem Folgeangebot des Neun-Euro-Tickets eine Absage erteilt.

Der Landesschülerrat fordert eine Weiterführung der Sonderfahrkarte möglichst ab September. Das vorerst bis Ende August befristete Angebot habe den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in seiner Zugänglichkeit revolutioniert, heißt es in einer Erklärung der Schülervertretung vom Montag. "Das Neun-Euro-Ticket kann eine Brücke zwischen Schule und Freizeit schlagen", sagte Louisa Basner vom Landesschülerrat. Es gebe für viele Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert, "welcher weit über den schulischen Nutzen hinausgeht". Profitieren würden vor allem Schüler aus einkommensschwachen Haushalten. Zudem entlaste das Angebot Oberstufen- und Berufsschüler, da das Landesschulgesetz eine Kostenübernahme für ihre Schulwege nicht vorsehe. Die vom Verkehrsministerium vorgeschlagene norddeutsche Lösung müsse "aktiv geplant werden".

Althusmann: Bund muss Verantwortung übernehmen

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann sieht den Bund in der Pflicht. "Es kann ja nicht sein, dass der Bund das Ticket initiiert, die Umsetzung den Ländern überlässt, sich für den Erfolg feiern lässt und dann keine Verantwortung für eine Anschlusslösung übernehmen will." Der CDU-Politiker geht davon aus, dass ein Folgeangebot nur mit einer deutlichen Anhebung der Bundesgelder möglich sein wird. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits Anfang Juli gesagt, dass er nicht von einer Fortsetzung des Angebots ausgeht. "Wir werden als Länder nicht in der Lage sein, das Neun-Euro-Ticket einfach fortzusetzen, wenn der Bund das Angebot nicht mit viel Geld verstetigt", so Weil.

Grüne fordern Fortsetzung - oder Alternative

Parteiübergreifend überwiegt in Niedersachsen Zustimmung zum Neun-Euro-Ticket und zu einem entsprechenden Angebot nach Auslaufen der Aktion. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg betonte, das Ticket entlaste alle, die sonst viel Geld für Monatskarten ausgeben müssten. Wenn der Bund keine Weiterführung hinbekomme, müsse die Landesregierung eine Anschlussregelung auf den Weg bringen, etwa durch die Einführung eines Tickets, das zwei Euro pro Tag koste. Auch FDP-Fraktionschef Stefan Birkner verwies auf einen großen Bedarf nach unkompliziertem und günstigem Nahverkehr. Der SPD-Verkehrspolitiker Christoph Bratmann betonte die Bedeutung von günstigen und einheitlichen Tarifen. "Eine Rückkehr zum unübersichtlichen Tarif-Dschungel und Einzelfahrten für über drei Euro innerhalb einer Kommune darf es nicht geben."

MV: CDU-Fraktion begrüßt Niedersachsen-Plan

Eine Reaktion auf den niedersächsischen Vorstoß kam aus Mecklenburg-Vorpommern: Die CDU-Fraktion im Landtag unterstützt die Idee eines norddeutschen Modells. Die Bundesregierung sei beim Thema einer Anschlusslösung zerstritten, "insofern ist ein verkehrspolitisches Miteinander der Nordländer absolut richtig, um den Druck auf den Bund zu erhöhen, aber auch Chancen eines länderübergreifenden Verkehrskonzeptes zu entwickeln", sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Daniel Peters. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bereits ein 365-Euro-Ticket für Azubis. 2023 soll dann die Jahreskarte für einen Euro am Tag für Seniorinnen und Senioren folgen.

SH: Norddeutsche Lösung ohne Bund funktioniert nicht

Aus dem schleswig-holsteinischen Verkehrsministerium kamen verhaltene Reaktionen auf die Idee aus Hannover. Man müsse das Momentum aus Klimaschutzgründen nutzen, um mehr Menschen vom Auto auf die Schiene zu bringen, hieß es. Dafür brauche es eine klare Ansage des Bundes, in welcher Höhe Geld dafür bereitstehe, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag dem NDR in Niedersachsen. Ein Anschlussticket mache nur dann Sinn, wenn auch das Angebot ausgebaut wird. "Eine norddeutsche Lösung wird ohne den Bund im Boot nicht funktionieren", so Madsen, der den Dialog begrüßt: "Ich glaube, dass der Versuch mit dem Neun-Euro-Ticket gezeigt hat, dass wir an die Mobilität rangehen können. Das ist auch von allen gewünscht."

Man könne darüber reden, auch über die verschiedene Vorschläge - wie zum Beispiel die 69-Euro-Monatskarte. "Ich glaube, das Allerwichtigste ist die Tarifeinheit, die Vereinfachung für die Menschen. Ich möchte es simpel und einfach haben. Dann bin ich auch gerne bereit, das zu nutzen."

