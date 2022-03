Nach vielen Sonnen-Tagen: Es wird kalt in Niedersachsen Stand: 28.03.2022 12:22 Uhr Am 20. März hat der Frühling begonnen - und Niedersachsen bereits einige sonnige und warme Tage beschert. Mitte der Woche kommt allerdings die Kälte zurück, zumindest nachts.

Heute liegen die Maximaltemperaturen im Land bei 18 Grad in Göttingen sowie bei 15 Grad in Osnabrück und Hannover. In der Nacht zu Dienstag gehen die Temperaturen dann weit herunter, im Harz etwa auf bis zu 3 Grad. Ab Mittwoch bleibt es auch tagsüber bei einstelligen Werten und das bis mindestens Sonntag. In den Nächten wird landesweit leichter Frost mit Temperaturen von minus 1 bis minus 5 Grad erwartet.

VIDEO: Saharastaub: Hochbetrieb in der Waschstraße (2 Min)

"Typisches Aprilwetter"

Vorzeichen für einen Wintereinbruch seien das aber nicht, sagte Alexandra Pietsch, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes, dem NDR in Niedersachsen. "Der März war ungewöhnlich mild und trocken. Jetzt kommt typisches Aprilwetter mit Sonne, Wolken, Niederschlägen. Es ist einen Tick kälter als üblich, das liegt aber im normalen Schwankungsbereich", so Pietsch.

Ende der Woche Schnee in Niedersachsen?

Von Dienstag an meldet das Wetterradar stellenweise Schauer im Land. Am Mittwoch ist es landesweit wechselnd bis stark bewölkt. Von der Elbe her ziehen Schauer über Niedersachsen. Ab Donnerstag könne es stellenweise schneien, auch Schneeschauer seien möglich. Eine richtige Schneedecke ist laut DWD allerdings äußerst unwahrscheinlich.

