Nach guter Rüben-Ernte: Nordzucker-Werke beenden Saison Stand: 20.02.2025 14:39 Uhr Das Nordzucker-Werk in Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) hat als letzte Zuckerfabrik die Rübenkampagne beendet. Die Bilanz: hohe Erträge, aber ein leicht unterdurchschnittlicher Zuckergehalt.

Die Rübenkampagne sei eine der längsten in der Geschichte des Unternehmens gewesen, so eine Sprecherin von Nordzucker. Normalerweise würden Zuckerrüben von Mitte September bis Januar in den Fabriken verarbeitet werden. In diesem Jahr ging die Saison aber bis Mitte Februar. Das liege vor allem an der guten Ernte mit hohen Erträgen, teilte das Unternehmen mit. Obwohl die Rüben erst später ausgesät wurden und ein nass-kaltes Frühjahr die Entwicklung bremste, sorgten ein Wachstumsschub im Sommer und regelmäßiger Regen für gute Erträge.

Verarbeitung in den Zuckerfabriken stabil

Nordzucker ist zufrieden mit der stabilen Verarbeitung der großen Rübenmengen. Wie viele Rüben in den niedersächsischen Werken in Nordstemmen, Uelzen, Clauen (Landkreis Peine) und Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) verarbeitet wurden, will das Unternehmen nach dem Jahresabschluss im Mai mitteilen. Das Werk in Schladen hatte früh mit der Verarbeitung der Rüben begonnen, schon Ende August. Allerdings fiel die Zuckerfabrik dann wegen eines Defekts aus. Eine Herausforderung, so Nordzucker, die die anderen Standorte aber hätten auffangen können. Nach der Rübenkampagne stehen nun Instandhaltungsarbeiten an, um die Werke auf die nächste Saison vorzubereiten.

