Nach drei Wochen Suche: Mann findet sein Auto im Parkhaus Stand: 24.02.2021 19:11 Uhr Der Albtraum eines Autofahrers: Man parkt sein Gefährt schnell in einer fremden Stadt - und findet später das Parkhaus nicht wieder. So erging es einem Mann aus der Grafschaft Bentheim.

Der 63-Jährige hatte sein Auto am 3. Februar in einem Osnabrücker Parkhaus wegen eines Termins in aller Eile abgestellt - und dann drei Wochen nach seinem Fahrzeug der Marke Renault gesucht. Erst nach einem öffentlichen Such-Aufruf Anfang dieser Woche fand der Mann es jetzt wieder. "Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon in Osnabrück waren und danach gesucht haben", sagte seine Tochter am Mittwoch, bevor der entscheidende Hinweis kam. Ein Parkticket mit dem Namen der Garage gab es nicht - die Schranke war auf und der Parkscheinautomat funktionierte laut Tochter nicht. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) über den Fall berichtet.

Hotel erlässt die Parkgebühr von 437 Euro

In den vergangenen drei Wochen haben Vater und Tochter viele Parkhäuser in Osnabrück abgeklappert. Im betreffenden Bereich kamen mindestens 15 Parkhäuser und Tiefgaragen in Betracht. Ein netter Bürger habe sich dann am Mittwoch bei der Polizei gemeldet, die Beamten seien der Information nachgegangen, so die Tochter. Das Auto wurde in der Garage eines Hotels in der Innenstadt gefunden. Die Tochter sagte: "Am besten fährt er nicht mehr nach Osnabrück, sondern bleibt bei uns in der Kleinstadt." Der Geschäftsführer des Hotels will der Familie nun die Parkgebühren erlassen - immerhin 437 Euro. Die Familie solle Osnabrück mit einem guten Eindruck verlassen, sagte er der NOZ.

