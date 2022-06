Nach dem Wochenende mit dem Neun-Euro-Ticket: Und jetzt? Stand: 07.06.2022 08:12 Uhr Viele Menschen haben das Pfingstwochenende für einen Ausflug in Niedersachsen genutzt. In Hotels, Restaurants und am Strand wurde es teilweise eng. Aber auch in den Zügen - wegen des Neun-Euro-Tickets.

Es sei noch zu früh für eine Bilanz, hieß es am Pfingstmontag von der Deutschen Bahn. Chaos habe es aber nicht gegeben. Besonders voll war es in den Zügen zwischen Norddeich und Hannover, von Bremerhaven nach Osnabrück und Bremerhaven nach Hannover. Auf diesen Strecken war keine Fahrradmitnahme mehr möglich. Und die Bahn warnte via Twitter: "Aktuell außergewöhnlich hohe Auslastung. Mitfahrt kann nicht garantiert werden."

Metronom setzt Fahrradmitnahme komplett aus

Beim Metronom hatte man bereits am Sonnabend angekündigt, dass bis einschließlich Pfingstmontag keine Fahrräder mitgenommen werden können. Auch am Pfingstmontag twitterte das Unternehmen, dass es auf den Strecken zu Verspätungen kommen werde. Grund sei ein "hohes Fahrgastaufkommen", das die Ein- und Ausstiegszeiten verlängere. Die Metronom-Züge bedienen unter anderem die Strecken zwischen Hamburg und Göttingen und zwischen Hamburg und Bremen.

Urlaubsanbieter mit Pfingstwochenende zufrieden

Die Urlaubsanbieter zeigten sich unterdessen sehr zufrieden mit dem Pfingstwochenende. Es sei mindestens so voll gewesen wie vor der Corona-Pandemie, in einigen Orten sogar noch voller, hieß es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) kam es an dem Wochenende vor wie in der Hochsaison mit gleichzeitigen Ferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Angespannt ist die Situation dagegen in der Gastronomie: Nach Corona gibt es weniger Restaurants und zudem fehlen Servicekräfte. Die Situation bleibe wohl auch in den Sommerferien schwierig, sagte eine Dehoga-Sprecherin.

Überfüllte Züge bereits am Sonnabend

Bei der Anreise mit dem Zug in die Urlaubsregionen hatte es schon am Sonnabend etliche überfüllte Züge und zudem Verspätungen gegeben. Viele Bahnkunden fanden keinen Sitzplatz, zudem konnten in Regionalzügen Reisende mit Fahrrädern oft nicht einsteigen. Teils mussten Fahrgäste aus überfüllten Zügen sogar wieder aussteigen. Regionalzüge, insbesondere zu touristischen Zielen, seien am Sonnabend wie erwartet sehr stark nachgefragt gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage. Vor allem die Regionalbahnen in Richtung Ostsee sowie nach Hamburg und Bremen waren gefragt. "Das Chaos war vorherzusehen", sagte Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn.

Pro Bahn mahnt: "Soziale Verantwortung aller Reisenden"

Naumann hatte bereits vor dem Start ins Pfingstwochenende angemahnt, Rollstuhlfahrende nicht zu benachteiligen. "Wichtig ist, dass an Tagen mit vollen Zügen die Barrierefreiheit geachtet wird. Das ist die soziale Verantwortung aller Reisenden", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es darf nicht sein, dass Rollstuhlfahrer am Wochenende nicht in die Züge kommen, weil zu viele Menschen damit fahren und beispielsweise ihre Fahrräder dabeihaben."

Bundespolizei unterstützt Schaffner

Schon am Freitagnachmittag waren die Züge Richtung Nordsee ungewöhnlich stark ausgelastet. Dazu gehörten vor allem die Strecken Osnabrück-Bremen, Hannover-Norddeich und Hannover-Bremerhaven. Teilweise seien Schaffner und Bundespolizisten von Waggon zu Waggon gegangen, um Passagiere zum Umsteigen auf andere Züge zu überreden, sagte ein Bahnsprecher. Fahrräder mitzunehmen war auf diesen Strecken bereits da kaum noch möglich.

