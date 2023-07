Nach dem Sturmtief kommt die Hitze: Bis 32 Grad in Niedersachsen Stand: 06.07.2023 13:27 Uhr Am ersten Ferienwochenende wird es im ganzen Land heiß. Dabei bleibt es meist trocken, nur vereinzelt kann es am Sonntag und in der Nacht zu Montag gewittern.

Eben noch wirbelte das Sturmtief "Poly" über Niedersachsen und sorgte neben Schäden auch für etwas Abkühlung. Nun steht schon wieder ein sehr warmes Wochenende bevor. Am Freitag steigen die Temperaturen laut der Wettervorhersage des NDR landesweit an. Auf den Inseln werden Höchstwerte zwischen 20 bis 22 Grad erwartet, in Bremerhaven 25 Grad, 28 Grad in Hameln und im Oberharz 24 Grad. Es bleibt überwiegend trocken, ebenso in der Nacht zu Samstag.

32 Grad im Westen und Süden Niedersachsens

Am Samstag sollen am Nachmittag von Westen her zwar dichtere Wolkenfelder über den Himmel ziehen, Regen wird aber nicht erwartet. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Freitag noch mal deutlich: auf 25 Grad auf Norderney und auf 32 Grad im Westen und Süden Niedersachsens.

In der Nacht zu Montag stellenweise Gewitter

Am Sonntag geht es zunächst sonnig weiter, bevor nach Bildung kompakter Quellwolken von Westen her stellenweise Schauer und einzelne Gewitter möglich sind. Zwischen Harz und Wendland bleibt es dennoch meist trocken. Die Temperaturen liegen wieder bei 22 Grad im Nordwesten und bei bis zu 32 Grad im Südwesten Niedersachsens. Auch in der Nacht zu Montag ist es wechselnd bewölkt mit örtlichen Gewittern und Schauern.

Wassernutzung in Niedersachsen wird eingeschränkt

Ungeachtet der Regenfälle der vergangenen Tage haben viele Kommunen in Niedersachsen wegen gesunkener Grundwasserstände die Wassernutzung eingeschränkt. So darf in einigen Landkreisen Fließgewässern sowie dem Grundwasser kein Wasser entnommen werden. Und unter anderem in der Region Hannover etwa dürfen ab einer Außentemperatur von 24 Grad Gärten, Wiesen und andere Grünflächen zwischen 11 und 18 Uhr nicht gewässert werden.

